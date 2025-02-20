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彰化大城陸域風機環評補正再審 補鳥類撞擊影響等

中央社／ 台北20日電

彰化大城陸域風電因鄰近民宅，在環評首次初審時遭當地居民反對，今天進行第2次初審會議，環委認為對鳥類撞擊影響、土壤液化因應對策等不足，仍建議補充修正再審。

環境部今天召開「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位擬於彰化縣大城鄉南段海堤設置風機，本次由原案的4座風機，下修為設置3座，刪除原計畫3號機，避免原風機距離民宅過近、並增加風機距離以維持鳥類飛行需求。

本次會議共有16名民眾登記發言，正反意見併陳。反對者除了鄰近風機的住戶、養殖戶外，也有村長強調代表全村意見，認為陸域風機的眩影、低頻噪音或振動，可能會對鄰近的養殖業造成影響，對人的心理壓力也很大。

其中一名鄰近風機的住戶直言，開發單位要的是利益、我們要的是生活；「他們拿到好處，卻要我們賠出一輩子」，表示堅決反對。

環評委員指出，就開發單位自己的問卷報告，結果有約半數不支持；環委強調這是陸域風機，應正視對民眾的日常生活影響，需考量風機距民宅多遠、不同季節等，眩影才能對民眾的影響降到最低；此外，近年來地震頻率高，當地也是土壤液化的高潛勢區，應加強評估耐震是否足夠。

另有環委指出，這個潮間帶是很寬的潮間帶，根據彰化鳥會、中華鳥會的記錄，退潮會有很多鳥類覓食，接著返回邊坡、林間休息；現在風機設置為南北向，可能會影響從潮間帶往返林間的鳥類，如黑面琵鷺，白天、晚上都會覓食，晚間視線不佳，就會增加撞擊的風險。

經閉門會議，環委建議補充修正再審。提出就鳥類軌跡飛行路線評估風機設置的必要性，對地層下陷的高潛勢區補充鑽探調查資料、若沉陷時的補救措施等；並強化說明風機營運期間產生低頻及眩影對敏感受體（如民宅、養殖業）等提減輕措施。

住戶 潮間帶

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