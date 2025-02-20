政院拍板5年56億 提升台鐵8大重點橋樑耐震耐洪能力　

行政院會20日拍板「重點橋梁行車安全提昇計畫」，針對八掌溪橋等8座橋梁，計畫期程2025年至2029年、共5年，總預算56.69億元，目前台鐵公司已辦理規劃作業，預計2025年底前完成，接續執行用地取得及工程發包施工。

交通部指出，因應氣候變遷及極端氣候發生愈發頻繁，豪雨、洪水、土石流、地震、颱風等災害，造成嚴重自然災害並影響鐵路行車安全，且部分鐵路橋梁不符合河川治理計畫，須儘速進行改善。

此次計畫囊括基隆河、西湖溪、北港溪、八掌溪、二仁溪、典寶溪、高屏溪等流域，將改善基隆市二號橋、新北市深澳橋、苗栗縣下三叉河橋、雲林縣石榴班溪橋、台南市八掌溪及新三爺溪橋、高雄市田鶴溪橋、高屏溪大橋。

根據交通部規劃，盼藉此提昇鐵路橋梁耐震、耐洪能力，確保營運安全，並強化鐵路交通穩定性及便利性，增益公共運輸效能，同時維持區域交通流暢、便捷，促進地方經濟發展，提昇民眾對交通設施服務的認同感及信賴度。

行政院長卓榮泰指出，安全是鐵路交通的首要目標，也是工程進行第一要務。請交通部與河川、坡地管理各單位及地方政府，積極做好橫向溝通聯繫，落實各項安全標準作業程序及管制，務必如期如質，平安順利完成本項計畫。

卓榮泰提醒，對於因應凱米颱風災損，滾動式檢討的雲林縣大湖口溪橋、蘭陽溪治水治理計畫的宜蘭縣蘭陽溪橋的防洪檢討修正，以及尚有171座需補強橋梁，要依照最新的鐵路橋梁耐震、耐洪補強計畫的相關標準，請台鐵公司積極辦理，以全面提昇鐵路交通安全。