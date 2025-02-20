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林之晨台科大演講 AI重塑經濟模式創造更多職業

中央社／ 台北20日電

台灣大哥大總經理林之晨近日受邀到台灣科技大學演講，分享AI（人工智慧）將重塑經濟模式，並認為AI會取代部分工作，但同時創造更多職業

台科大今天發布新聞稿，18日晚間邀請林之晨與台哥大資訊長蔡祈岩，一同分享AI技術應用與未來發展，演講主題為「AI的它時代－台灣的大機遇」。

AI的發展，讓許多人擔心失去工作，不過林之晨在演講中，以過去4個世代的科技自動化變革為例，都沒有提高失業率，反而創造更多新職業。

林之晨提到農業自動化後，務農人口雖約降至2%到3%，但同時也催生了食品加工業；紡織自動化降低布料成本，帶動服裝產業。他認為AI也是如此，會淘汰部分職業，但也會催生新的市場。

蔡祈岩指出，AI顛覆白領階層的日常工作，特別是需要大量重複操作的行政、數據分析與基礎決策工作。但他強調，人類對自動化的需求是無止境的，AI只是下一個提升生產力的工具，而非終結工作。

蔡祈岩認為「AI代理人」將改變商業模式，未來消費者可能不再自己搜尋、比價、買機票，而是交由AI決策。他說，以前企業付廣告費爭取曝光，未來可能改為支付AI「買辦費」。

林之晨和蔡祈岩建議學子，找到有熱情的領域並深入鑽研探索知識邊界，不要被教育體系限制，利用網路資源提升英文能力並與世界接軌。

台科大 職業

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