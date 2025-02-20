快訊

孫明德時間／關稅只是表象 解讀川普行政命令真正目標

這些醫學中心門診占比高被點名 健保署長石崇良提解方

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
健保署署長石崇良今參加活動時表示，醫學中心門診量若未達55%，將會調整健保給付的成長率。記者陳雨鑫／攝影
健保署署長石崇良今參加活動時表示，醫學中心門診量若未達55%，將會調整健保給付的成長率。記者陳雨鑫／攝影

健保制度今年邁入30年，為落實分級醫療，減少醫療資源浪費，健保署今年起推動「個別總額」，要求醫學中心門診營收占比需低於55％，若未達標恐影響健保給付。本報取得去年各醫學中心門診占比排名，門診營收占比最高的為國泰醫院達61.4％，今年門診營收若不調降，恐影響整體營運；健保署署長石崇良今表示，只要醫學中心做好急重症的收治，即使減少門診，也不會影響整體營運，只是服務獲得轉換。

個別醫院總額今年上路，健保署要求醫學中心門診營收占比需低於55％，一名醫界人士提供去年度健保總額醫學中心申報資料，門診占比最高的前五名分別為國泰醫院61.4％、萬芳醫院59.5%、新光醫院59.1％、台北馬偕58.2％、新竹台大56.7％，全台22家醫學中心有9家超標，台大醫院也只在及格邊緣，占比剛好55％。

石崇良表示，過去長期要求醫院門診營收占比，每年需減2％，但不只要求醫學中心，同時也要求區域醫院，醫學中心與區域醫院的角色不應該相同，因此今年個別總額上路後，會依不同層級醫療院所角色，要求門診營收占比，全台醫學中心營收占比平均為55％，今年先以55％作為基準點，同時提升醫學中心處理急重難症的健保給付。

因此，醫學中心門診減量，而恢復到負責收治急重難症的角色，那醫學中心門診減量的部分，取而代之的是服務急重難的患者，醫院的收入反而是受到保障的；站在衛福部立場，本來就希望醫學中心可以投入急重難症的照顧，門診輕症或是慢性疾病的患者可以下轉，以達到分級醫療的效果，這也是個別總額的目的，而且每家醫院的健保預算反而都受到保障，這些都是個別總額的好處。

石崇良說，部分醫學中心的門診營收占比距離55％有點遠，健保署可以透過內部分析或是資料分析，提供院方檢視，有哪些檢驗檢查可以減少、有哪些患者可以下轉，透過分級醫療讓患者可以獲得最好的照顧，讓醫療資源不會受到排擠，也能讓部分醫學中心可以達到55％的目標。

健保署 患者 醫學中心

延伸閱讀

健保署擬限醫學中心門診營收 台大醫嘆醫院非慈善事業

健保30／專訪石崇良：醫學中心營收占比門診不應逾55%

健保30／專訪石崇良：避免年輕世代負擔 討論補充保費

立委陳昭姿遭質疑未利益迴避？ 衛福部最新預告這件事

相關新聞

芋頭冰棒驚見「冰凍蟑螂」！情侶吃到一半驚呼：核桃怎麼有腳？

台北市一對情侶日前在便利商店購買芋頭冰棒，沒想到這次的嘗鮮之旅竟然變成了「驚魂記」。這對情侶在電梯裡開心地品嚐芋頭冰時，赫然發現冰棒上竟然附贈了「額外的蛋白質」是一隻完整的蟑螂！

這些醫學中心門診占比高被點名 健保署長石崇良提解方

健保制度今年邁入30年，為落實分級醫療，減少醫療資源浪費，健保署今年起推動「個別總額」，要求醫學中心門診營收占比需低於5...

基隆百年老店芋頭冰棒傳出包 他咬一口竟然看到蟑螂頭

以芋頭系列產品聞名的基隆老字號糕餅店「連珍」再傳出包！有網友在爆料公社表示，好女友在新北市一家全家便利商店買了「芋角奶蓋...

周日晚迎冷氣團 賈新興：下周一深夜起探7度低溫

天氣即將轉變，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天...

下一波冷氣團不特別強但有極渦支持 鄭明典：周末降溫會很有感

今天回暖，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，根據海平面氣壓分布圖，看台灣附近的等壓線方向，地面風約略沿等壓線吹。現在的...

素質比陸客糟？他細數台灣旅客國外「脫序4罪狀」 網嘆：自以為國際名聲很棒

出國旅遊不僅是放鬆身心的機會，也是一場文明素養的考驗。近日一篇PTT貼文讓台灣旅客的素質問題浮上檯面，一位網友表示，自己幾次出國發現…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。