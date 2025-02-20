這些醫學中心門診占比高被點名 健保署長石崇良提解方

健保制度今年邁入30年，為落實分級醫療，減少醫療資源浪費，健保署今年起推動「個別總額」，要求醫學中心門診營收占比需低於55％，若未達標恐影響健保給付。本報取得去年各醫學中心門診占比排名，門診營收占比最高的為國泰醫院達61.4％，今年門診營收若不調降，恐影響整體營運；健保署署長石崇良今表示，只要醫學中心做好急重症的收治，即使減少門診，也不會影響整體營運，只是服務獲得轉換。

個別醫院總額今年上路，健保署要求醫學中心門診營收占比需低於55％，一名醫界人士提供去年度健保總額醫學中心申報資料，門診占比最高的前五名分別為國泰醫院61.4％、萬芳醫院59.5%、新光醫院59.1％、台北馬偕58.2％、新竹台大56.7％，全台22家醫學中心有9家超標，台大醫院也只在及格邊緣，占比剛好55％。

石崇良表示，過去長期要求醫院門診營收占比，每年需減2％，但不只要求醫學中心，同時也要求區域醫院，醫學中心與區域醫院的角色不應該相同，因此今年個別總額上路後，會依不同層級醫療院所角色，要求門診營收占比，全台醫學中心營收占比平均為55％，今年先以55％作為基準點，同時提升醫學中心處理急重難症的健保給付。

因此，醫學中心門診減量，而恢復到負責收治急重難症的角色，那醫學中心門診減量的部分，取而代之的是服務急重難的患者，醫院的收入反而是受到保障的；站在衛福部立場，本來就希望醫學中心可以投入急重難症的照顧，門診輕症或是慢性疾病的患者可以下轉，以達到分級醫療的效果，這也是個別總額的目的，而且每家醫院的健保預算反而都受到保障，這些都是個別總額的好處。

石崇良說，部分醫學中心的門診營收占比距離55％有點遠，健保署可以透過內部分析或是資料分析，提供院方檢視，有哪些檢驗檢查可以減少、有哪些患者可以下轉，透過分級醫療讓患者可以獲得最好的照顧，讓醫療資源不會受到排擠，也能讓部分醫學中心可以達到55％的目標。