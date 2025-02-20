四接環評發言改抽籤惹議 環部：環委專業獨立審查

環境部26日環評大會將審查四接環評，然而出席發言的民眾採抽籤制，上限20人，遭外界批評。環境部解釋，環評仍是環評委員專業獨立審查，不代表動員多聲量就大、聲量大就會過。

環境部昨天表示，26日上午9時30分將召開環境影響評估審查委員會第28次會議，審查「協和電廠更新改建計畫環境影響評估報告書」（四接環評）；昨天已開放民眾登記發言，但開會現場將設定20人上限，由登記發言的總人數中抽籤決定。

前行政院環境保護署副署長詹順貴在臉書批評「誰出的餿主意」，認為不分支持或反對，完全以抽籤決定的模式，實在令人搖頭。

環境部主任秘書蔡孟裕今天接受媒體聯訪時表示，其實按照目前環評旁聽要點的規定，旁聽民眾就訂為20人。

蔡孟裕說明，改為抽籤也是依過去經驗，雖然環評都會正、反意見併陳，但有很多民眾稱自己是第三方「不正也不反」，分成「正反」會限制其表達第三方的意見，因此這次才做這樣的處理。

環團質疑，這樣的措施是反向讓正反雙方「動員」，以提高中籤機率。

蔡孟裕解釋，環境部希望各界的意見能夠一起到環評會表達，但環評審查不是全民公審，不代表動員多聲量就大、聲量大就會過；各方的意見不管是現場表達或書面，都是提供給環評委員參考，最終還是由環委依專業獨立的角度審查。