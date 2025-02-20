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四接發言採抽籤挨批餿主意 環境部：兼顧第三方意見

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今年1月17日審查台電協和電廠改建四接第6次環評初審，正反雙方劍拔弩張。聯合報系資料照片
環境部今年1月17日審查台電協和電廠改建四接第6次環評初審，正反雙方劍拔弩張。聯合報系資料照片

環境部昨證實環評大會26日將審查「四接」開發案，環境部為控制發言時間，將限縮發言人數以20人為原則，遭環保團體痛批不僅限縮公民發言，還為台電開綠燈。環境部今表示，若只有正反意見，等同剝奪第三方不同的意見的表達，因此才做這樣的調整。

台電協和電廠更新改建計畫（四接）今年1月第6次環評初審，當時因反對方不滿諸多問題未釐清，拒絕離場，導致無法進入閉門會議，環評委員投票決議以「建議通過」及「不同意開發」兩案併陳，送環評大會審查，本月26日將審查四接案。

本次環評大會將依環境部環評審查旁聽要點，限制旁聽人數以20人為原則，若超過20人，現場登記發言民眾須抽籤選出，至於未被抽到的民眾，仍可準備書面意見供環評委員和開發單位參考，但此做法挨批限縮公民發言，更被直指機率性選出發言者是「餿主意」。

正反論述該如何平衡？環境部主任秘書蔡孟裕表示，過去登記發言民眾中，必須要協調出正反意見代表，但有很多民眾說自己是第三意見者，既不正也不反，過去做法等同剝奪了第三方意見表達的權利，所一這次才會這樣調整，即使民眾沒有親自到環評現場陳述，也開放提出書面意見，這些意見彙整後都會提供給開發單位和環評委員來參考。

假如某方刻意大批動員，是否會讓某一方的中籤率變高？蔡孟裕指出，環評不是全民公審，不是聲量大就會通過與否，還是要回歸到環評委員的專業與獨立來審查和判定，這也是各界對環評的期待，環評都是希望讓各方意見能充分表達，也讓委員能充分了解。

四接 環境部 環評

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