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環團：核電最貴 學者：拒核電失競爭力

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

環團綠色公民行動聯盟昨發布「2024世界核能產業現況報告」中文版，並邀請報告其中2位作者進行說明。圖／綠盟提供
環團綠色公民行動聯盟昨發布「2024世界核能產業現況報告」中文版，並邀請報告其中2位作者進行說明。圖／綠盟提供
環團綠色公民行動聯盟昨發布「二○二四世界核能產業現況報告」中文版，內容指二○○九年至二○二四年間，太陽能光電及陸域風電成本大幅下降百分之八十三及百分之六十三，但核電成本卻上升百分之四十九，成為最昂貴電力。

但有學者表示，拒絕核電、只靠再生能源發電，我國產業競爭力絕對追不上日韓，也無法提供穩定電力。

綠盟研究員林正原指出，二○○四至二○二三年，全球啟用一○二座核能機組，但關閉一○四座。截至去年七月一日，全球共五十九座反應爐正在興建，較二○二三年多出一座，但較二○一三年減少十座，並有五座基礎計畫放棄。另根據拉札德銀行的模型，二○○九至二○二四年間，太陽能光電和陸域風電成本大幅下降，核電成本則上升百分之四十九，成為最昂貴的電力。

中研院社會學研究所副研究員彭保羅說，隨著台灣核能廠逐步除役及能源政策調整，核電雖逐漸減少，但核廢料處理問題依然待解；此外，台灣整體能源結構仍依賴進口化石燃料，尤其是天然氣及煤炭，能源結構須調整，才能減少對進口化石燃料的依賴。

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸則認為，是否續用核電要看全球趨勢，多數先進國家仍持續朝二○五○淨零碳排目標前進，其中日本決定提高核能占比，二○三○年要達到百分之廿、南韓提高至百分之卅，但也同時發展再生能源，此種作法較為務實。

葉宗洸說，再生能源不論太陽能或風力都需要土地，就會限制開發；台灣想吸引如輝達等ＡＩ、半導體產業來台設廠，就要提供無碳、穩定的電力來源，但依現況，台灣若拒絕核電，只靠再生能源發電，產業競爭力絕對追不上日韓，也無法提供穩定電力。

再生能源 核能 核電

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