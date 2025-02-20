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四接環評26日登場 限發言人數

聯合報／ 記者李柏澔邱瑞杰／連線報導
環境部1月中審查四接第6次環評初審，直到傍晚6點主席宣布讓審查委員進行閉門會議，參與旁聽的許多環團代表不滿許多問題未獲釐清，堅持不願離去。聯合報系資料照
環境部1月中審查四接第6次環評初審，直到傍晚6點主席宣布讓審查委員進行閉門會議，參與旁聽的許多環團代表不滿許多問題未獲釐清，堅持不願離去。聯合報系資料照

環境部昨證實環評大會廿六日將審查「四接」開發案，正反意見再次對決，環境部為控制發言時間，將限縮發言人數。守護外木山行動小組召集人王醒之說，之前環評初審仍有諸多安全疑慮未釐清，未實質審查就送大會，環境部加速排審還限縮公民發言，不僅為台電開綠燈，還幫忙踩油門。

台電協和電廠更新改建計畫（四接）今年一月第六次環評初審，當時因反對方不滿諸多問題未釐清，拒絕離場，導致無法進入閉門會議，環評委員投票決議以「建議通過」及「不同意開發」兩案併陳，送環評大會審查。

環境部環保司長徐淑芷昨表示，四接案下周三進入環評大會審查，因前次審查登記發言民眾多達數十名，光是發言時間就要好幾個小時，本次將依環境部環評審查旁聽要點，限制旁聽人數以廿人為原則，若超過，現場登記發言民眾須抽籤選出。至於未被抽到的民眾，可準備書面意見供環評委員和開發單位參考。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，前次審查只要登記就可發言，這次限縮至廿名，而且還抽籤，這和部長彭啓明主張的公開透明出入很大，也懷疑這次大會審查就是要直接輾壓通過，要求環境部讓環評大會延期，經濟部應即刻做「政策環評」，回應社會質疑。

王醒之說，之前初審仍有攸關基隆港航安、基隆城市安全等諸多疑慮未釐清，例如三點○版填海造地的填築區，與基隆市的水產動植物保育區完全重疊，市長謝國樑出席環評會議要求台電先取得市府同意才能排審，但環境部完全無視基市府反對意見，和環評作業準則第八條「環境敏感地區」相關規定，仍強行排審，讓台灣社會見證「環境部就是經濟部的小弟」。

王醒之呼籲，環評大會不應在社會共識如此低的情況下強行通過此案，應本於專業與獨立性，退回專案小組實質審查。

四接 基隆港 彭啓明 王醒之 環境部 環評 謝國樑

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