七接環評「被忘記」 大林蒲轟中油擺爛

中油洲際液化天然氣接收站（七接）開發案的海岸利用管理說明書正公開展覽，高雄市政府昨辦公聽會，環團及藍營民代抗議七接環評草率過關，痛批政府罔顧七接恐加劇空汙、衝擊海洋生態，更有安全疑慮，也讓大林蒲居民成最大犧牲者，要求立即停止計畫。

中油表示，此次提出海洋利用管理說明書，是針對海洋管理利用、海岸防護、減輕海岸生態環境衝擊、復育海岸生態環境損失等，提出相應措施，並承諾七接完工後，不改變原有公共通行空間，強調能增氣、減煤、改善空汙，提升全台天然氣安全存量，並因應南部產業需求、增加供氣能力。

南部反空汙大聯盟召集人洪秀菊說，極端天氣恐造成暴潮水位，淹過七接外廓防波堤，但評估報告都未提及因應對策，即草率通過環評，「非常鴨霸，大林蒲尚未完成遷村，現在還要新建七接帶來更多汙染」。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，七接造成空汙及排碳增加，突堤效應恐造成旗津海岸線退縮和碼頭淤積。

高雄市健康空氣行動聯盟理事長黃義英說，桃園三接工程造成沿岸漂沙嚴重、藻礁危機，漁獲大減，七接恐有相似問題。

高雄市金煙囪文化協進會發言人陳玉西表示，七接對高雄港區生態影響大，應有二階環評，而且環評初審未通知大林蒲居民，明顯程序缺失，希望大林蒲完成遷村後，七接再動工。

國民黨市議員陳麗娜表示，七接影響海岸生態，危及海洋生物棲地，也有有害氣體洩漏、粉塵汙染和揮發性有機化合物釋放的潛在風險，小港區重型車流量也會因此增加，惡化道路及交通狀況，「高雄市府不能讓大林蒲居民成為最大犧牲者」，要求終止七接興建計畫。

中油指出，七接開發後不會影響海岸地形，並嚴格控管排放水溫及水質，每季也實施漁業資源調查。高雄市海洋局指出，公聽會蒐集各界意見，民眾各項疑慮均完整記錄，送交內政部審查。