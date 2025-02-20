快訊

最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素

聽新聞
0:00 / 0:00

七接環評「被忘記」 大林蒲轟中油擺爛

聯合報／ 記者宋原彰郭韋綺／高雄報導
高雄市府昨在小港區公所舉辦中油七接開發案的海岸利用管理說明書公聽會，環團在場外抗議，痛批政府漠視民意、罔顧生態和汙染。記者宋原彰／攝影
高雄市府昨在小港區公所舉辦中油七接開發案的海岸利用管理說明書公聽會，環團在場外抗議，痛批政府漠視民意、罔顧生態和汙染。記者宋原彰／攝影

中油洲際液化天然氣接收站（七接）開發案的海岸利用管理說明書正公開展覽，高雄市政府昨辦公聽會，環團及藍營民代抗議七接環評草率過關，痛批政府罔顧七接恐加劇空汙、衝擊海洋生態，更有安全疑慮，也讓大林蒲居民成最大犧牲者，要求立即停止計畫。

中油表示，此次提出海洋利用管理說明書，是針對海洋管理利用、海岸防護、減輕海岸生態環境衝擊、復育海岸生態環境損失等，提出相應措施，並承諾七接完工後，不改變原有公共通行空間，強調能增氣、減煤、改善空汙，提升全台天然氣安全存量，並因應南部產業需求、增加供氣能力。

南部反空汙大聯盟召集人洪秀菊說，極端天氣恐造成暴潮水位，淹過七接外廓防波堤，但評估報告都未提及因應對策，即草率通過環評，「非常鴨霸，大林蒲尚未完成遷村，現在還要新建七接帶來更多汙染」。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，七接造成空汙及排碳增加，突堤效應恐造成旗津海岸線退縮和碼頭淤積。

高雄市健康空氣行動聯盟理事長黃義英說，桃園三接工程造成沿岸漂沙嚴重、藻礁危機，漁獲大減，七接恐有相似問題。

高雄市金煙囪文化協進會發言人陳玉西表示，七接對高雄港區生態影響大，應有二階環評，而且環評初審未通知大林蒲居民，明顯程序缺失，希望大林蒲完成遷村後，七接再動工。

國民黨市議員陳麗娜表示，七接影響海岸生態，危及海洋生物棲地，也有有害氣體洩漏、粉塵汙染和揮發性有機化合物釋放的潛在風險，小港區重型車流量也會因此增加，惡化道路及交通狀況，「高雄市府不能讓大林蒲居民成為最大犧牲者」，要求終止七接興建計畫。

中油指出，七接開發後不會影響海岸地形，並嚴格控管排放水溫及水質，每季也實施漁業資源調查。高雄市海洋局指出，公聽會蒐集各界意見，民眾各項疑慮均完整記錄，送交內政部審查。

中油 環評 高雄市

延伸閱讀

台電四接下周排審 環團：環境部就是經濟部的小弟

環評排審四接案 王醒之批環境部為台電開綠燈、踩油門

高雄沿海居民嗆中油七接「輾壓反對民意」 批政府鴨霸

承諾具體規畫環頸雉棲地營造 白埔產業園區案通過環評

相關新聞

農地光電生態指引 環團批荒謬

農地變光電場遍地開花、飽受詬病，農業部一月預告農地變更光電設施審查指引草案，內容提及光電場即使有石虎、草鴞等瀕臨絕種保育...

四接環評26日登場 限發言人數

環境部昨證實環評大會廿六日將審查「四接」開發案，正反意見再次對決，環境部為控制發言時間，將限縮發言人數。守護外木山行動小...

環團：核電最貴 學者：拒核電失競爭力

環團綠色公民行動聯盟昨發布「二○二四世界核能產業現況報告」中文版，內容指二○○九年至二○二四年間，太陽能光電及陸域風電成...

七接環評「被忘記」 大林蒲轟中油擺爛

中油洲際液化天然氣接收站（七接）開發案的海岸利用管理說明書正公開展覽，高雄市政府昨辦公聽會，環團及藍營民代抗議七接環評草...

台電四接下周排審 環團：環境部就是經濟部的小弟

台電協和電廠更新改建計畫（四接）下周三將於環評大會審查，且本次登記發言民眾以20人為原則。環保團體表示，四接案不只爭議重...

環評排審四接案 王醒之批環境部為台電開綠燈、踩油門

環境部今證實，26日環評大會將審查基隆「四接」開發案。守護外木山行動小組召集人王醒之說，環評大會應本於專業性與獨立性，退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。