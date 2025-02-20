農地光電生態指引 環團批荒謬

農地變光電場遍地開花、飽受詬病，農業部一月預告農地變更光電設施審查指引草案，內容提及光電場即使有石虎、草鴞等瀕臨絕種保育類野生動物出沒，申請人若評估仍有開發必要，仍可縮小範圍或變更工法施作，遭環團批評是荒謬的綠能政策。

目前地面型光電案場施作方式容易影響農地土壤長期地力、植被及微氣候，進而造成地區性生態失衡。農業部為此預告「審查農業用地變更作太陽光電設施使用涉及生態檢視指引」草案，供設置光電場的預定場址參考，以迴避生態環境敏感區，降低生態環境衝擊。

根據草案，農地變更為光電案場，若涉及保育類、經指認為瀕臨絕種野生動物等棲息地，須依據列表實施生態保育措施，並進行生態監測，包括縮減開發量體、縮小光電板、降低光電板覆蓋率等；工法方面則不得改變地形地貌、不得鋪設水泥等不透水鋪面等。

不過，監督施政聯盟兼任研究員徐宛鈴表示，該指引最大的問題是沒有強制性，也沒有監管查核及裁罰機制，應針對能源開發進行整體政策環評、提出能源用地白皮書等上位計畫，才能有整體規畫和用地評估。

高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，農業部訂指引鬆綁農地光電門檻，保護對象僅指認瀕臨絕種野生動物如石虎、草鴞，卻未列入穿山甲及其他環境敏感動物，為了開發綠電而破壞自然生態，這樣荒謬的綠能政策實在無法苟同。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰說，農業部已公告不利耕作區和漁電共生區可開發光電，目前有超過兩萬公頃未被申請開發，經濟部和農業部應努力盤點屋頂型光電的用地，這項指引草案不具法律效力，也無罰則，只淪為開發者的橡皮圖章。

台灣石虎保育協會專員陳祺忠表示，如果農業部是因為行政院、經濟部要衝高光電發電量的壓力，被迫打開農地變更大門，就是毀掉農業部保育生態的名聲。

農業部：非准駁唯一依據

農業部林保署表示，指引草案僅供審查檢視生態之用，並非變更農地准駁的唯一依據，若光電場址位於石虎、草鴞等瀕臨絕種野生動物已知出現的區域，尤其是經常使用的廊道、覓食或繁殖地，建議不同意變更。