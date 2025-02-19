台電四接下周排審 環團：環境部就是經濟部的小弟

台電協和電廠更新改建計畫（四接）下周三將於環評大會審查，且本次登記發言民眾以20人為原則。環保團體表示，四接案不只爭議重重，甚至還限縮公民參與，無異於為台電「開綠燈」，坐實環境部就是經濟部的小弟。

守護外木山行動小組召集人王醒之指出，1月17日環評初審中仍有許多關於攸關基隆港航安、基隆城市安全、空污碳排總量、LNG安全存量等疑義尚未釐清，且環評委員僅被動聽取列席人員的意見，過程中完全沒有進行實質審查就直接送交大會。會後環境部明知爭議重重，不僅在行政上加速排審，還限縮公民參與，無異於為台電「開綠燈」同時還幫忙「踩油門」。

王醒之指出，協和四接3.0版填海造地的填築區與基隆市的水產動植物保育區完全重疊，基隆市長謝國樑甚至親自出席環評會議表示，台電應先取得市府同意才能排審，但環境部完全無視於基隆市政府的反對意見、無視於環評作業準則第8條的規定，仍強行排審、強送大會，終究還是讓台灣社會見證「環境部就是經濟部的小弟」。

王醒之呼籲，環評大會不應在社會共識如此低的情況下強行通過此案，應本於專業性與獨立性，退回專案小組進行實質審查。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，從環評初審可50多人發言，到環評大會對待公民發言刻意限縮的設計，完全就是開環評倒車。面對社會爭議高的議題，依照環境部環境影響評估審查旁聽要點，必要時本部得協調不同意見代表入場旁聽，目的就是要讓各種意見充分表達，如今不僅無法讓不同意見者公平表達，更變相鼓勵各雙方動員增加中籤率。

蔡雅瀅批評，過往重大爭議案件如國光石化、三接，為求謹慎重召開不只1次專家會議，且專家會議與專案小組會議分別召開，好有充裕時間討論，但四接環評初審時環境部刻意將「專家會議」與「專案小組」混合召開，導致根本未充分討論。

蔡雅瀅說，大會召開前的通知疑似違反規定不足7天，更讓人覺得這次大會只是「走個形式過場」而已，要求環境部應該將環評大會延期，同時要求經濟部即刻進行政策環評，以回應社會質疑。