環評排審四接案 王醒之批環境部為台電開綠燈、踩油門

環境部今證實，26日環評大會將審查基隆「四接」開發案。守護外木山行動小組召集人王醒之說，環評大會應本於專業性與獨立性，退回專案小組進行實質審查。環境部加速排審，還限縮公民參與，無異為台電「開綠燈」，更幫忙「踩油門」。

台電協和電廠更新改建計畫（四接）今年1月17日召開第六次環評初審會議，持反對立場團體及個人，不滿諸多問題未被釐清，拒絕離場導致無法進入閉門會議。環評委員投票決議，以「建議通過」及「不同意開發」兩案併陳方式，送交環評大會審查。

環境部今天證實26日召開的環評大會將審查四接案，王醒之說，17日環評初審中，仍有許多關於攸關基隆港航安、基隆城市安全、空汙碳排總量、天然氣安全存量等疑義事項尚未釐清，環評委員僅被動聽取列席人員意見，沒有實質審查就直接送交大會。環境部加速排審，還限縮公民參與，無異於為台電「開綠燈」同時還幫忙「踩油門」。

王醒之表示，協和四接3.0版填海造地的填築區，與基隆市的水產動植物保育區完全重疊，基隆市長謝國樑先前出席環評會議，表示台電應先取得市府同意才能排審，但環境部完全無視基市府的反對意見、無視環評作業準則的規定強行排審、強送大會，終究還是讓台灣社會見證「環境部就是經濟部的小弟」。

王醒之認為，環評大會不應在社會共識如此低的情況下強行通過此案，應本於專業性與獨立性，退回專案小組進行實質審查。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，從環評初審可50多人發言，到環評大會對待公民發言刻意限縮的設計，完全就是「開環評倒車」。面對社會爭議高的議題，依照環境部環境影響評估審查旁聽要點，「必要時本部得協調不同意見代表入場旁聽」，就是要讓各種意見充分表達，而今不僅無法讓不同意見者公平表達，更變相鼓勵各雙方動員增加中籤率。

蔡雅瀅說，過往重大爭議案件，如國光石化、三接，為求謹慎重，召開不只一次專家會議，且專家會議與專案小組會議分別召開，才有充裕時間討論。四接環評初審時，環境部刻意將「專家會議」與「專案小組」混合召開，導致根本未充分討論。

蔡雅瀅表示，這次環評大會召開前的通知時間，疑似違反規定不足7天，更讓人覺得這次大會只是「走個形式過場」而已。她要求環境部應該將環評大會延期，同時要求經濟部即刻進行「政策環評」回應社會質疑。