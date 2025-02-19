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環評大會26日審四接 民眾發言設20人上限

中央社／ 台北19日電

環境部今天表示，26日上午9時30分將召開環境影響評估審查委員會第28次會議，審查「協和電廠更新改建計畫環境影響評估報告書」；即日起民眾已可登記發言，但開會現場將設定20人上限。

環境部1月17日召開協和電廠更新改建計畫（四接）第6次專案小組初審會議，10名環評委員針對甲案「補件再審」以及乙案「建議通過及不同意開發兩案併陳送環評大會」進行投票，最後乙案以9票壓倒性勝出，決議兩案併陳送環評大會審查。

環境部環境保護司長徐淑芷今天表示，由於第6次專案小組初審，環評委員認為資訊已足夠判斷，因此在環評大會中設有發言上限20人，每人以3分鐘為原則，但可以轉讓發言機會1次。

徐淑芷解釋，若A取得發言權但不發言，可將發言權轉讓給B；B也只能接受1人的轉讓，避免有ABC等多數人都轉讓發言權的情形；至於能否有二次發言的機會，她說，若主席徵得現場委員同意即可。

徐淑芷說，即日起至25日已可上網登記發言，當天會議會在現場、有政風人員在監看的情況下公開抽出20名發言者；未能發言者也可以提供書面意見給委員參考。

至於是否會有贊成、反對發言人數不平均的情況，徐淑芷說，的確不排除會發生，但都依現場抽籤決定，沒有預設立場。

協和電廠 環境部 環評

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