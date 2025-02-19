文化總會執委改選 王金平未連任、曹興誠上榜

資深媒體人陳文茜正積極抗癌，除了勇敢公開自己治療的情況及進度，也在病榻時持續鼓勵年輕粉絲。她於昨(18)日在臉書粉絲專頁「文茜的世界周報 Sisy's World News」中，透露一名即將從學校畢業的女孩，詢問她該列什麼樣的畢業前後必遊及必做清單，讓她道出世界這4站值得一遊，陳文茜談到最後一站澳洲或紐西蘭時，語重心長地表示，或許年老時會發現農場時光最讓人感到快樂，因為當下或許身體承受很大的壓力，但精神卻知道自己活得多麼清醒而飽滿。

2025-02-19 10:26