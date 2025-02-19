四接案2月26日闖環評大會 登記發言民眾抽籤選出

台電協和電廠更新改建計畫（四接）今年1月17日召開第6次環評初審，當時反對四接的團體與民眾不滿諸多問題未被釐清，拒絕離場導致無法進入閉門會議，之後環評委員經投票決議以「建議通過」及「不同意開發」兩案併陳送環評大會審查。環境部今天證實，下周三2月26日上午9時30分將於環評大會審查四接案。

上次近9小時的審議中，發言民眾在天然氣接收站對國安、操船安全等許多議題上的疑慮未消，加上會議現場火藥味十足，議程難以按照程序進行，經委員提案並經委員附議採甲（補正再審）、乙（建議通過環境影響評估審查、建議認定不應開發）兩案進行投票表決，最終以1比9票數贊成採乙案，兩案併陳送環評大會審查。

環境部環保司長徐淑芷今天證實，四接案將在下周環評大會審查，但由於前次審查登記發言民眾多達數十名，光發言時間就需要好幾個小時，本次將依據「環境部環境影響評估審查旁聽要點」規定，旁聽總人數以20人為原則，本次會議若超過20人報名旁聽及登記發言，將於現場發放抽籤券1式2聯（登記聯及發言聯），登記發言民眾須將發言聯寫上姓名後投入抽籤筒，未投入者視同放棄。

徐淑芷進一步說明，中籤的登記發言民眾若選擇不發言，現場應立即告知會務人員，欲轉讓發言權利者，次數僅限1次，同1人僅可發言1次。至於未被抽到的民眾可準備書面意見供環評委員和開發單位參考。

雖然抽籤方式看來公平，也有機率出現抽出的登記發言者絕大多數是支持或反對，徐淑芷表示，抽籤現場都有直播，政風人員也會在一旁監督，絕對秉持公平原則抽籤。