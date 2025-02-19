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農業部預告農地光電生態指引 環團憂大開變更後門

中央社／ 台北19日電

監督施政聯盟今天質疑農業部預告的農地光電生態指引草案無法律效力，也無罰則約束業者，淪為橡皮圖章、大開後門。林業署說，此指引非農地變更審查唯一項目，也非准駁唯一依據。

農業部今年1月2日預告「審查農業用地變更作太陽光電設施使用涉及生態檢視指引」草案，林業及自然保育署表示，預告期60天，雖未結束，仍應環團、光電業者要求，在19、20日先行召開2場意見交流會議。

監督施政聯盟等團體今天會前在林業署門口召開「經濟部縱容光電霸凌農地，農業部寬鬆指引大開後門」記者會。彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰指出，看似是為光電開發的生態影響提供評估準則，但根據近年國內光電開發經驗，將可能導致農地光電大開發，加速保育類生物走向滅絕。

林政翰說，首先指引僅是行政指導，沒有任何法律效力，且業者未符合現況或按照檢視項目執行，也無罰則約束，淪為橡皮圖章。再者經濟部能源署監督能力堪虞，彷彿將農地當成衝綠能數字的免洗筷、用過即丟。

林政翰說，生物因瀕臨絕種或生存面臨危機，被定義為保育類，主因就是生物生存的家、棲地遭破壞，即便指引中有所謂「迴避、縮小、減輕、補償」的生態檢核精神，卻不等於光電開發不會造成影響。此指引恐怕只會幫助更多光電開發得以合法破碎農地及保育類生物的棲地。

台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧直言，農地碳匯對於淨零碳排的貢獻，遠大於光電的減碳效益，農業部和行政院對於農地的保護和碳匯推動，應該要比推動光電更積極。

監督施政聯盟兼任研究員徐宛鈴強調，行政院的能源政策及能源主管機關經濟部須扛責，主張應就能源開發進行整體政策環評、提出能源用地白皮書等上位計畫，才能有整體規劃和用地評估，而非任憑後端衝突不斷。

林業署發布回應指出，現行農業用地變更審查，須依據「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」規定，由中央及地方農業主管機關依水利、地政、農務、水土保持、生態保育等面向綜合審查，才會決定是否同意變更使用；這次預告的草案僅就涉及生態提供指引，並非變更審查唯一項目，也非准駁唯一依據。

針對棲地部分，林業署表示，石虎棲地並未完全開放設置光電，對於預定設置光電區域經圖層套疊，位在瀕臨絕種野生動物（石虎、草鴞）已知出現區域，若為利用強度較高的廊道、覓食或繁殖地，建議不予同意變更。

林業署 農地 農業部

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