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逾80歲聘外籍看護免評 洪申翰：配套完成再施行

中央社／ 台北19日電

就業服務法第46條經總統令公布，80歲以上長者聘外籍家庭看護工得免醫療機構評估。勞動部長洪申翰今天說，正研擬配套盼能降低新法通過對重症家庭衝擊，將待配套完成後再施行。

立法院去年三讀通過就業服務法第46條，包含80歲以上長者聘外籍家庭看護工得免醫療機構評估，法令後續也經總統令公布施行。

外界關注就服法第46條上路實施期程，洪申翰今天在春安勞檢成果公布記者會上表示，1、2月已跟衛福部協商，希望透過移工申請引進、長照服務來擬定相關配套，盼降低新法通過後對重症家庭衝擊，還在進行中。

洪申翰表示，在三讀通過前，就已再三提醒條文通過會對重症家庭產生不利排擠，後續會跟衛福部一起邀請專科醫學會、社福團體、家庭照顧團體共同討論，研商新法通過後的審認標準及推動方式。

洪申翰強調，因應相關衝擊需要跨專業角色一起幫忙，「這不是一個簡單工作」，評估整體作業時程需要6個月以上，待配套措施完成後再配合新法發布實施，否則可能在供需失衡情況下造成市場大亂，影響重症家庭權益。

洪申翰 看護 衛福部

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