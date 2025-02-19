職安法修法擬5月送立院 將納職場霸凌專章

根據勞動部統計，民國113年重大職災死亡人數為287人，與前一年300人相比降幅不到5%。勞動部今天表示，職安法修法最快5月送進立法院，也將把職場霸凌預防以專章形式納入。

勞動部今天舉行春安加強勞檢記者會，根據數據統計，1月7日至2月12日為期37天的「114年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，各勞動檢查機構共檢查9628家事業單位，開立停工通知276件次，罰鍰處分802件次，約計新台幣6436萬元。

勞動部職安署長鄒子廉今天表示，統計114年春安計畫實施期間共37天，重大職業災害死亡人數為19人，與113年同期間23人相比減少4人，降幅為17.47%；若以發生率分析，近2年春安期間相較平常日的職災發生率平均減少約37.3%，顯見春安檢查還具成效。

鄒子廉今天也公布去年整體重大職災數字，113年重大職災死亡共287人，雖然與前一年相比降幅不到5%，但與111年、112年分別死亡320、300人相比，數字仍是逐步往下降。

近期發生遠東化纖廠氣爆以及新光三越氣爆等事故，外界關注職安法修法進度，鄒子廉表示，職安法修法去年啟動，重點包含加強職災罰鍰、防災責任、公布違法資訊等，且已在1月6日預告完成。

鄒子廉說，由於後續將把職場霸凌預防納入職安法，因此決議將納入職場霸凌專章，目前正密切討論中，預計3月送法規會、盼最快5月能送進立法院。

勞動部長洪申翰指出，職安法修法目前進度正處理職場霸凌法制化，經過內部評估認為與訂定專法相比，專章修法速度會較快，因此先以專章為主，中長期目標再考慮是否訂定專法。但不管形式如何，首要目的就是如何透過法律有效處理職場霸凌問題。