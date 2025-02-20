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學者：台灣走向能源混合 憂過度依賴天然氣

中央社／ 台北19日電

中研院學者今天根據2024世界核能產業現況報告指出，台灣尚未真正走向能源轉型發展再生能源取代化石燃料，反而是走向「能源混合」，擔心過度依賴天然氣，呼籲應加速發展再生能源，朝野都能正視核廢料問題。

綠色公民行動聯盟今天舉辦「2024世界核能產業現況報告」授權中文翻譯摘要發布會。根據報告，台灣再生能源的發電量在2022年首次超過核電發電量，2023年風力發電量躍升近75%，太陽光電產量增加超過20%，天然氣發電量則較2000年增逾5倍。

負責台灣現況分析的報告作者之一，中央研究院社會學研究所副研究員彭保羅指出，台灣的核能發電現況面臨多變與挑戰。隨著核能廠逐步除役和能源政策的調整，台灣未來的核能發展充滿不確定性。

彭保羅說明，台灣並未真正走向能源轉型，往發展再生能源並取代化石燃料，反而是走向「能源混合（energy mix）」，疊加多種能源來源。

彭保羅向中央社記者解釋，使用天然氣類似「吸毒」，且仍然高度依賴進口，因此擔心後續想脫離依賴天然氣更花費更大的成本；他提到，台灣在科技創新上很有想法，相信台灣有能力發展再生能源。

彭保羅進一步提到，2023年台灣核能發電量較前一年減少約1/4，核能在台灣總體發電的比重降至6.3%，是自1978年以來的最低紀錄；相比之下，再生能源的比重達到9.5%。

彭保羅認為，雖然2023年再生能源占比達9.5%，其中風能和太陽能增長顯著，但台灣的能源結構依然依賴進口的化石燃料，尤其是天然氣和煤，2023年液化天然氣發電比重達39.5%，使得能源轉型目標更具挑戰。

彭保羅說，台灣的能源結構需進一步調整，才能減少對進口化石燃料的依賴；台灣的核能發展將面臨政治與經濟挑戰，他也認為若立法院不協助，政府也很難進行能源轉型，要平衡非核家園政策與能源安全，仍需解決。

此外，彭保羅指出，台灣核一、核二廠的燃料池已爆滿「比日本福島更危險」，中期貯存設施和最終處置方案尚未規劃妥當，長期累積的核廢料問題依然未解決。

至於台灣發展小型模組化反應爐（SMR）的議題，報告的作者之一，加拿大英屬哥倫比亞大學公共政策暨全球事務學院教授拉瑪納教授（Dr. M.V. Ramana）告訴中央社記者，其實最大的問題還是風險，台灣多斷層，SMR仍可能會發生類似車諾比、福島核電廠的意外；另外是成本問題，可能會造成相當程度的負擔。

依賴 再生能源 核能

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