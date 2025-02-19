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世界核能產業現況報告 核電成最貴電力來源

中央社／ 台北19日電

綠盟今天發布2024世界核能產業現況報告中文摘要，統計2009至2024年間，核電成為最昂貴的電力來源；至於小型模組化反應爐（SMR）的發展面臨諸多不確定性。

評析全球核電發展趨勢的權威報告「2024世界核能產業現況報告」（The World Nuclear Industry StatusReport 2024），由綠色公民行動聯盟取得授權進行翻譯，並於今天舉辦中文摘要發布會。

綠盟研究員林正原說，根據報告，自2004年到2023年，全球啟用102座機組，但關閉了104座；啟用機組中有49座位於中國，同期間在中國以外，核電機組大幅淨下降51座，淨容量下降26.4GW。

林正原指出，相較於核電的投資，2023年非水力再生能源裝置的投資額為6230億美元，為核電興建投資的27倍。據統計，2009至2024年間，太陽能光電和陸域風電成本分別降低83%和63%，核電則上升了49%，成為最昂貴的電力來源。

林正原表示，根據國際再生能源總署數據，太陽能和風能的年新增裝置容量分別增長73%和51%，合計接近460GW；2021年太陽能和風能的發電量首次超過核電發電量。

報告指出，截至2024年中期，台灣仍有2座反應爐持續運轉，最後1座反應爐計畫於2025年5月關閉。到目前為止，其他發電方式的興建進展緩慢，不過再生能源的發電量在2022年首次超過核電發電量；2023年風力發電量躍升近75%，太陽光電產量增加超過20%，天然氣發電量則較2000年增逾5倍。

報告的作者之一，加拿大英屬哥倫比亞大學教授拉瑪納（Dr. M.V. Ramana）指出，核能產業的前景不樂觀，儘管後續推動小型模組化反應爐（SMR），但研究發現，這些反應爐的發展面臨諸多不確定性。

拉瑪納舉例，全球建設進展顯示出顯著延誤。阿根廷的CAREM小型反應爐原定2016年進行冷測試，但至2024年仍未達預期，並因預算削減被推遲至2028年啟動；印度的先進重水反應爐至今未開工。

再生能源 核能 核電

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