快訊

威力彩上看16.5億元「誰最容易中？」命理師點名三生肖+這面相最旺

MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁回應了

轟曹興誠、黑熊學院遭紅色滲透 藍：大罷免搞爛台灣民主

農地開發光電僅指引 環團盼設監督機制

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
環團19日於林保署前抗議，呼籲農業部的「農地光電生態指引」應強化法律效力，政府要積極開發其他形式的光電。呂翔禾攝影／台灣醒報
環團19日於林保署前抗議，呼籲農業部的「農地光電生態指引」應強化法律效力，政府要積極開發其他形式的光電。呂翔禾攝影／台灣醒報

農地開發光電的指引沒有法定效力、罰則與監督機制，恐難監督光電業者！」監督施政聯盟等環團19日於林保署前抗議，指出農業部制定開發光電指引非行政命令，恐使農地造受大幅破壞，在開發地的保育類恐更加瀕危。環團呼籲政府加強屋頂光電與不利耕種地開發光電，指引也要設罰則。

僅護石虎與草鴞？

監督施政聯盟兼任研究員徐宛鈴表示，農業部如今邀請環團針對「農地光電生態指引」開會，只要2公頃以上農地開發光電都要報農業部審查，但該指引僅有「行政指導」，連「命令」的位階都沒有，且針對農地開發光電事項僅有建議，不只沒有罰則，還沒有相應的監督機制，且規範保護的保育類物種僅有石虎與草鴞，規範相當鬆散

「我們不相信政府的監督成效！」彰化縣環保聯盟研究員林政翰強調，農業部說要將監督責任交給能源署，但近來台南地檢署才查獲將近300公頃的光電下被掩埋大量廢棄物，但光電光是填土就要申報政府，在在顯示能源署將光電當成衝綠能績效的免洗筷，根本就不會嚴加監督。

擴大農地碳匯投資

高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏指出，指引裡面保育類只有保護石虎與草鴞，但卻沒有全球已經嚴重瀕危的穿山甲，還有其他保育類或是環境敏感的動物。她強調，大型光電案開發將整地推平地表，破壞棲地環境、改變土壤結構，導致保育類生物的棲息環境與食物大量減少，為了綠能破壞環境實在無法苟同。

台灣水資源聯盟常務理事吳麗慧則建議政府擴大對農地碳匯的投資，法國就曾指出，只要全球減少森林砍伐與耕作方式，在30到40公分表層土壤，每年增加千分之4的有機碳含量，就能與人類活動的碳排放互相抵銷。環團呼籲政府，擴大屋頂光電、不利耕作地開發光電，農地開發指引應強化法律效力。

【更多精采內容，詳見

環團 農地 農業部

延伸閱讀

前立委廖國棟涉收賄500萬現金 開協調會重啟牡丹水庫光電案 5人起訴

藍提「非碳家園」 環團：核安核廢未解決前不應返核

在野列核電延役為新會期優先法案 環團批加劇核災風險

雞蛋批發產地價差大 農業部今邀蛋農蛋商開會沒結果

相關新聞

農地開發光電僅指引 環團盼設監督機制

「農地開發光電的指引沒有法定效力、罰則與監督機制，恐難監督光電業者！」監督施政聯盟等環團19日於林保署前抗議，指出農業部制定開發光電指引非行政命令，恐使農地造受大幅破壞，在開發地的保育類恐更加瀕危。環團呼籲政府加強屋頂光電與不利耕種地開發光電，指引也要設罰則。

今起回暖周五再變天 周日冷氣團強襲探11度

今天清晨受到大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員李孟軒表示，各地低溫偏低一些，大致上攝氏14至16度，最低溫出現在苗栗大河9.6度。白天後大陸冷高壓出海，氣溫會逐漸回升。明天台灣附近東南風為主，所以氣溫持續回升之中。不過從周五（21日）開始，會有一道鋒面通過台灣，後頭還有大陸冷高壓開始影響，帶來東北風，迎風面的北部、東北部氣溫開始下降。

陳文茜點4站旅行清單送給畢業女孩 喊「這時光最快樂」 網：只剩這國沒去過

資深媒體人陳文茜正積極抗癌，除了勇敢公開自己治療的情況及進度，也在病榻時持續鼓勵年輕粉絲。她於昨(18)日在臉書粉絲專頁「文茜的世界周報 Sisy's World News」中，透露一名即將從學校畢業的女孩，詢問她該列什麼樣的畢業前後必遊及必做清單，讓她道出世界這4站值得一遊，陳文茜談到最後一站澳洲或紐西蘭時，語重心長地表示，或許年老時會發現農場時光最讓人感到快樂，因為當下或許身體承受很大的壓力，但精神卻知道自己活得多麼清醒而飽滿。

照片看歷史／1954年首屆國民大會 胡適：可選2次正副總統

1954年2月19日，第一屆國民大會第二次會議上午在中山堂隆重揭幕，出席代表1487人，列席代表42人，應邀觀禮之政府首長，各國外交使節，各界來賓以及反共義士代表等五百餘人，由大會公推胡適代表擔任臨時主席。

告贏國產署討回社子島祖產 一圖看全台浮覆地爭議有多少

台北市社子島堤外的和尚洲92年前因淡水河淹沒消失，光復後浮覆，重新編列並分割地號，登記為國有；李姓男子主張祖輩為9筆地號地主，提告確認土地是他和另156人共有。李一、二審勝訴，國產署未上訴而確定。

浮覆地爭議／浮覆地訴訟 憲判第20號成關鍵

李姓男子爭取「滄海桑田」土地所有權，相關案件過去都因最高法院的判例而告輸，但憲法法庭二○二三年憲判字第廿號「日治時期私有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。