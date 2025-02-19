創新人力取代教官 全中教籲納正式編制明確權責

政府逐年推動教官退出高中校園，以學務創新人力取代。全中教今天指出，創新人力以約聘僱身分聘用，人員流動快速，且缺乏專業培訓機制，建議改納正式編制，明確管理權責。

全國高級中等學校教育產業工會今天發布新聞稿，從人力資源角度和制度面出發，期盼加強「教官退出校園」後的配套措施。

全中教指出，學務創新人力受勞動基準法規範，定位為契約制的「勞工」，缺乏如教官般的選訓、編制和職掌規範，人員素質不齊、學生信任度不足而人員流動率高，與屬於公務系統的教官有本質上的不同。

全中教建議將學務創新人力納入學校正式員額編制，加強職前和在職培訓，明確進修的義務，避免創新人力流於「僅能處理校園安全行政工作的人員」。

另外，全中教指出，教官退出校園後許多工作改由學務主任、生輔組長扛下，工作負擔過重，尤其在處理性平、霸凌事件時，越來越須面對家長、民間團體甚至是律師，耗時且需法律知識。建議可增設專職、專業的學安主任或組長，分攤工作。

近年學權意識高漲，全中教也建議，研議明確的教育人員校園管教規範，目前法規的約束多而實務支持少，相關人員處理校園衝突時常畏手畏腳。期盼政府與立法院審視相關配套，還給校園一個安心且純淨的學習環境。