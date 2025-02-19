快訊

RTX 5090顯卡太夯！機車店推「五花大綁」36萬大禮包 網查：居然賣光？

公務員之死…勞動部追頒3等勞動獎章 開首例設「職場霸凌防治專章」

全球Gmail用戶注意！官方曝紅色警戒「AI詐騙激增」忽略這些事1秒遭駭

創新人力取代教官 全中教籲納正式編制明確權責

中央社／ 台北19日電

政府逐年推動教官退出高中校園，以學務創新人力取代。全中教今天指出，創新人力以約聘僱身分聘用，人員流動快速，且缺乏專業培訓機制，建議改納正式編制，明確管理權責。

全國高級中等學校教育產業工會今天發布新聞稿，從人力資源角度和制度面出發，期盼加強「教官退出校園」後的配套措施。

全中教指出，學務創新人力受勞動基準法規範，定位為契約制的「勞工」，缺乏如教官般的選訓、編制和職掌規範，人員素質不齊、學生信任度不足而人員流動率高，與屬於公務系統的教官有本質上的不同。

全中教建議將學務創新人力納入學校正式員額編制，加強職前和在職培訓，明確進修的義務，避免創新人力流於「僅能處理校園安全行政工作的人員」。

另外，全中教指出，教官退出校園後許多工作改由學務主任、生輔組長扛下，工作負擔過重，尤其在處理性平、霸凌事件時，越來越須面對家長、民間團體甚至是律師，耗時且需法律知識。建議可增設專職、專業的學安主任或組長，分攤工作。

近年學權意識高漲，全中教也建議，研議明確的教育人員校園管教規範，目前法規的約束多而實務支持少，相關人員處理校園衝突時常畏手畏腳。期盼政府與立法院審視相關配套，還給校園一個安心且純淨的學習環境。

人力 教官 校園安全

延伸閱讀

亞冬運／代表團載譽歸國 卓榮泰承諾推動冬季運動發展

3年「微退休」30次！瘋起微退休的Z世代 薪資最低壓力最大

日本1機場塞爆！他提前2.5小時到達 被迫「直衝登機門」跑步登機

家戶垃圾分類不落實 雲林5鄉鎮垃圾車7天不得進入焚化爐

相關新聞

農地開發光電僅指引 環團盼設監督機制

「農地開發光電的指引沒有法定效力、罰則與監督機制，恐難監督光電業者！」監督施政聯盟等環團19日於林保署前抗議，指出農業部制定開發光電指引非行政命令，恐使農地造受大幅破壞，在開發地的保育類恐更加瀕危。環團呼籲政府加強屋頂光電與不利耕種地開發光電，指引也要設罰則。

今起回暖周五再變天 周日冷氣團強襲探11度

今天清晨受到大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員李孟軒表示，各地低溫偏低一些，大致上攝氏14至16度，最低溫出現在苗栗大河9.6度。白天後大陸冷高壓出海，氣溫會逐漸回升。明天台灣附近東南風為主，所以氣溫持續回升之中。不過從周五（21日）開始，會有一道鋒面通過台灣，後頭還有大陸冷高壓開始影響，帶來東北風，迎風面的北部、東北部氣溫開始下降。

陳文茜點4站旅行清單送給畢業女孩 喊「這時光最快樂」 網：只剩這國沒去過

資深媒體人陳文茜正積極抗癌，除了勇敢公開自己治療的情況及進度，也在病榻時持續鼓勵年輕粉絲。她於昨(18)日在臉書粉絲專頁「文茜的世界周報 Sisy's World News」中，透露一名即將從學校畢業的女孩，詢問她該列什麼樣的畢業前後必遊及必做清單，讓她道出世界這4站值得一遊，陳文茜談到最後一站澳洲或紐西蘭時，語重心長地表示，或許年老時會發現農場時光最讓人感到快樂，因為當下或許身體承受很大的壓力，但精神卻知道自己活得多麼清醒而飽滿。

照片看歷史／1954年首屆國民大會 胡適：可選2次正副總統

1954年2月19日，第一屆國民大會第二次會議上午在中山堂隆重揭幕，出席代表1487人，列席代表42人，應邀觀禮之政府首長，各國外交使節，各界來賓以及反共義士代表等五百餘人，由大會公推胡適代表擔任臨時主席。

告贏國產署討回社子島祖產 一圖看全台浮覆地爭議有多少

台北市社子島堤外的和尚洲92年前因淡水河淹沒消失，光復後浮覆，重新編列並分割地號，登記為國有；李姓男子主張祖輩為9筆地號地主，提告確認土地是他和另156人共有。李一、二審勝訴，國產署未上訴而確定。

浮覆地爭議／浮覆地訴訟 憲判第20號成關鍵

李姓男子爭取「滄海桑田」土地所有權，相關案件過去都因最高法院的判例而告輸，但憲法法庭二○二三年憲判字第廿號「日治時期私有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。