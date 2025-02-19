陳文茜點4站旅行清單送給畢業女孩 喊「這時光最快樂」 網：只剩這國沒去過

資深媒體人陳文茜正積極抗癌，除了勇敢公開治療的情況及進度，也在病榻鼓勵年輕粉絲。她於昨(18)日在臉書粉絲專頁「文茜的世界周報 Sisy's World News」中，透露有名即將從學校畢業的女孩，詢問畢業前後必遊及必做清單，陳文茜道出世界這4站值得一遊，當她談到最後一站澳洲或紐西蘭時，語重心長地表示，或許年老時會發現農場時光最讓人感到快樂，因為當下或許身體承受很大的壓力，但精神卻知道自己活得多麼清醒而飽滿。

陳文茜目前正在抗癌進行一連串的免疫治療。她在昨日上午發文表示，有位即將畢業的女孩前來詢問，若是想多看世界、茁壯自己，畢業前後該去哪裡旅行？還有做什麼？讓她為女孩開出以下4站的旅行清單：

首先是非洲剛果。陳文茜建議女孩參加「Women For Women」組織（一個專門針對戰爭中的女性救援機構）並擔任志工，跟著他們到非洲剛果，看大屠殺後的人們如何活下來。

第二站是美國紐約。陳文茜認為，紐約自1895年起，就已是世界第一大經濟體，也是美國文化、媒體與經濟中心；但如今卻讓許多人爭相逃離？為什麼？隨後她在留言區說明，表示紐約的治安問題與經濟壓力，成了大家想逃離的主要原因。

第三站則是北京圓明園。她指出，圓明園的修建始於清康熙時期，直至嘉慶年間，前後共修建了150年。康熙40年（1701年），紫禁城的炎熱讓康熙之子雍正在此修築江南之園。初始將蘇州園林之美複製於乾旱的北京城，後期一步步發展為中國歷史上中西園林工藝極致的「萬園之園」。如今，每日太陽仍在這個曾經號稱「東方最美的園林」升起和落下。近160年過去了，誰使它成為廢墟？

陳文茜認為，歷史的過渡，在驀然回首時已越重山。若在圓明園中遊坐，是歷史但也不僅僅是歷史，身處廢墟中還能悟得一件事：驕傲自滿及眼光短淺足以滅國，遑論個人。

最後一站是澳洲或紐西蘭。陳文茜說，「每個年齡，都有每個年齡相匹配的煩惱，無一例外。每個年齡的煩惱，都會在那個年齡的地方，安靜地等著你，從不缺席。」因此讓她建議第四站可去澳洲或紐西蘭，陳文茜並語重心長地表示，因為「有一天，當你年老，有人問你，人生的哪一段時光最快樂？也許，你會毫不猶豫地說：在農場的時光。那裡，虛榮不存在，日子只知道太陽、溫度、雨水、月亮。那時覺得身體或許承受很大旳壓力，精神上卻清楚感受到：自己活得多麼清醒而飽滿。」

網友見文紛紛稱讚，陳文茜雖然在抗癌中，頭腦仍是十分清楚；也有人針對這4站分享感想，多數人都表示，除了非洲剛果，其他的這3站都去過了，「不再年輕，要不然還真的可以考慮計劃去這幾個地方 」。

有人也認為，美國紐約的確是值得一去的城市，因為這城市每天醒來都會有新的驚喜，「吸引人的是這裡的藝術、多元文化與建築。」但也同意陳文茜指出的想逃原因，認為：「這城市既吸引人又令人想逃離。」

「紐澳派」的民眾則附議陳文茜，認為最美的人生就是在大樹旁邊享受大自然，在地球上其他國家紛爭不斷的同時，「紐澳派的我們，坦然地逍遙自在過日子！」。也有人認為，若是因為小孩唸書或年老退休該選紐西蘭，因為紐澳市場很大，年輕人畢業後工作發展機會也多。