中國青年救國團「第27屆中華民國青年代表訪日團」拜會自由民主黨最高顧問麻生太郎深化台日青年合作關係

救國團葛永光主任率「第27屆中華民國青年代表訪日團」一行於2月18日拜會日本自由民主黨（自民黨）最高顧問麻生太郎及重要幹部，針對深化台日青年合作，促進雙邊關係發展及未來在防災、經濟與文化等合作進行交流。

葛永光主任率領青年代表訪問團正式會見自民黨最高顧問麻生太郎。 圖／救國團提供

訪日團首先與自民黨眾議院災害對策特別委員長金子恭之就防災經驗進行交流。金子委員長表示：「台灣在災害應對與救援行動上的表現值得學習，日本希望透過此次交流，深入了解台灣的應變機制，以提升自身的防災能力。」

訪問團葛永光團長表示，台灣的民間組織在災害發生後能迅速動員，例如救國團在新冠疫情期間主動提供劍潭及金山等活動中心協助政府防疫，在花蓮地震和火車出軌災難發生後也立即組織志工支援後勤，並提供花蓮學苑及天祥活動中心為臨時避難所，協助災後修復。葛永光也提到台南地震與其他災害時，救國團積極參與物資發送與災區復原，慈濟等組織也在國內外災難發生時迅速到災區協助，顯示台灣民間團體在防災體系中的重要性。

立法委員游灝表示，921大地震與桃芝颱風重創南投時，救國團第一時間投入大量資源協助災區重建，確實是民間團體協助救災的範例，台灣的防災體系歷經多次災難衝擊後不斷精進，期待未來台日能建立更緊密的合作機制，共同提升防災韌性。

訪日團下午抵達自民黨總部，正式會見自民黨最高顧問麻生太郎。麻生先生熱烈歡迎台灣青年代表，除讚揚台日長久以來的友好合作關係，並特別強調台灣是日本在亞太地區的重要夥伴，雙方在文化、經濟與地方交流方面的合作已有多年歷史，這份友誼值得延續與深化。

麻生太郎指出，日本政府長期支持台灣參與國際事務，並在多個國際場合積極倡導台灣加入國際組織，日方非常重視台灣在國際社會中的角色，希望未來台日關係能更緊密，共同應對全球局勢變化。

麻生太郎特別談及台灣、日本與韓國當前的政治局勢，指出三國政局目前皆處於朝小野大的局勢，並表示在這樣的政治環境下，執政黨應積極與在野黨溝通，促進團結，才能因應國內外的挑戰，也是領導人基本的責任。

葛主任致詞時除表達感謝，也表示麻生顧問一直關心台海的和平穩定，是台灣真正的朋友。葛主任指出，台海和平攸關亞洲和平與穩定，涉及國際社會的和平穩定，所以台灣人希望「台灣無事，日本無事，國際無事」，但台灣無事必須不搞台獨，大陸也不要以武力威脅，唯有一起合作，才能維護台海和平與穩定。

葛永光主任與自民黨最高顧問麻生太郎合影。 圖／救國團提供

會後葛永光主任表示，救國團與自民黨青年局長期保持合作，不僅深化台日友誼，也象徵兩國青年間的密切聯繫，台日在防災、經濟與文化交流等領域皆有廣大發展潛力，未來將持續推動更多具體的合作計畫，促進兩國青年互動。

第27屆中華民國青年代表訪日團此行，透過與自民黨高層的交流、防災經驗分享及青年對話，進一步促進了台日雙邊合作。訪日團成員期待未來能持續深化交流，為雙方在各領域的合作創造更多機會，並攜手推動台日友好關係的發展。

晚間台北駐日經濟文化代表處周學佑公使設宴為訪日團接風，也分享年輕時受惠於救國團的活動訓練的美好回憶。立法委員游灝及牛熙庭特別感謝救國團安排這次的交流活動，除期許日本及台灣的友誼更加深厚，也強調年輕世代應逐漸接起兩國間交流合作的責任。