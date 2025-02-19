浮覆地爭議／苗栗7筆土地判還 醫學中心落空

去年九月底，苗栗地方法院就一起浮覆地訴訟判判兩名陳姓男子勝訴、國有財產署敗訴，且國產署也未再上訴；這起案件影響所及，不僅是民眾贏回日治時期竹南郡後龍庄後龍字大庄的兩塊番地，也讓苗栗縣政府在衛生醫療健康園區爭取設置醫學中心十八年，最後竟成南柯一夢。

兩名陳姓原告所有的一點二公頃土地，其中有三筆土地位於衛生醫療健康園區，苗栗縣府衛生局長楊文志去年底在議會答詢時指出，因「土地正義」訴求，類似還地於民的判決不會是個案，若投入資源規畫或建設，恐怕將來糾紛不斷，縣府將廢撥，土地交由國產署處理。

日治時期，竹南郡後龍庄後龍字大庄三八七番地、苗栗一堡後龍庄土大庄三八七之一番地，於昭和十年（一九三五年）間坍沒為河川敷地（亦即被水淹沒的河川地），但光復後又浮覆成為陸地，被登記為中華民國所有，共有七筆地號，分別由經濟部水利署第二河川分署、苗栗縣政府、交通部公路局管理。

兩名陳姓原告主張，這些地理當由他們繼承，向苗栗縣竹南地政事務所申辦回復登記，管理機關卻不同意。兩人認為土地雖登記為國有，但國家於政權更替之際，將原屬人民私有而未及時登記的土地逕行登記為國有，又對於人民行使時效抗辯，登記時也未踐行正當法律程序，違反誠信原則。

國產署抗辯這些土地在一九九○年七月第一次登記，原所有權人從未依土地登記規則完成所有權登記，請求時效已經消滅。苗栗地院則認為，依照土地法規定，土地浮覆時，登記機關應先踐行公告程序，確保原所有權人或繼承人知悉相關資訊，公告期滿、無人異議才能登記為國有。但國產署無法證明兩名原告能「適時行使權利」，加上竹南地政事務所已銷毀第一次登記公告資料，這些土地的所有權回復請求應無消滅時效。