聽新聞
0:00 / 0:00

浮覆地爭議／苗栗7筆土地判還 醫學中心落空

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

去年九月底，苗栗地方法院就一起浮覆地訴訟判判兩名陳姓男子勝訴、國有財產署敗訴，且國產署也未再上訴；這起案件影響所及，不僅是民眾贏回日治時期竹南郡後龍庄後龍字大庄的兩塊番地，也讓苗栗縣政府在衛生醫療健康園區爭取設置醫學中心十八年，最後竟成南柯一夢。

兩名陳姓原告所有的一點二公頃土地，其中有三筆土地位於衛生醫療健康園區，苗栗縣府衛生局長楊文志去年底在議會答詢時指出，因「土地正義」訴求，類似還地於民的判決不會是個案，若投入資源規畫或建設，恐怕將來糾紛不斷，縣府將廢撥，土地交由國產署處理。

日治時期，竹南郡後龍庄後龍字大庄三八七番地、苗栗一堡後龍庄土大庄三八七之一番地，於昭和十年（一九三五年）間坍沒為河川敷地（亦即被水淹沒的河川地），但光復後又浮覆成為陸地，被登記為中華民國所有，共有七筆地號，分別由經濟部水利署第二河川分署、苗栗縣政府、交通部公路局管理。

兩名陳姓原告主張，這些地理當由他們繼承，向苗栗縣竹南地政事務所申辦回復登記，管理機關卻不同意。兩人認為土地雖登記為國有，但國家於政權更替之際，將原屬人民私有而未及時登記的土地逕行登記為國有，又對於人民行使時效抗辯，登記時也未踐行正當法律程序，違反誠信原則。

國產署抗辯這些土地在一九九○年七月第一次登記，原所有權人從未依土地登記規則完成所有權登記，請求時效已經消滅。苗栗地院則認為，依照土地法規定，土地浮覆時，登記機關應先踐行公告程序，確保原所有權人或繼承人知悉相關資訊，公告期滿、無人異議才能登記為國有。但國產署無法證明兩名原告能「適時行使權利」，加上竹南地政事務所已銷毀第一次登記公告資料，這些土地的所有權回復請求應無消滅時效。

國產署 苗栗縣 衛生醫療健康園區

延伸閱讀

苗縣取經...竹苗縣長參訪台灣燈會 張善政盼3縣市合作

影／7個扶輪社加持 苗栗泰安牙科設備升級

竹縣工程行欠百萬營業稅 土地遭查封後立即補繳

「苗栗國」大規模興建1交通建設 Cheap：值得鄰國台灣借鏡

相關新聞

浮覆地爭議／祖輩浮覆地變國有 80年後討回

台北市社子島堤外的和尚洲九十二年前因淡水河淹沒消失，一九四五年光復後浮覆，重新編列並分割地號，登記為國有；李姓男子主張祖...

浮覆地爭議／浮覆地有賺頭 一坪3萬變10萬

台北市士林區社子島開發帶動浮覆地商機，北市府統計，十年來有一百六十五件恢復土地所有權登記。有代書看準商機，主動聯絡地主協...

告贏國產署討回社子島祖產 一圖看全台浮覆地爭議有多少

台北市社子島堤外的和尚洲92年前因淡水河淹沒消失，光復後浮覆，重新編列並分割地號，登記為國有；李姓男子主張祖輩為9筆地號地主，提告確認土地是他和另156人共有。李一、二審勝訴，國產署未上訴而確定。

浮覆地爭議／浮覆地訴訟 憲判第20號成關鍵

李姓男子爭取「滄海桑田」土地所有權，相關案件過去都因最高法院的判例而告輸，但憲法法庭二○二三年憲判字第廿號「日治時期私有...

浮覆地爭議／土開公司獵地 法界：看上容積移轉

查詢司法院裁判書系統，多起浮覆地訴訟原告雖是不同人，律師卻都是同一組人馬。據了解，原告都交給律師去主張，背後往往有土地開...

浮覆地爭議／國產署：15年消滅時效應檢討

浮覆地產權引發爭議，財政部國有財產署官員表示，相關官司判決，取決於民眾是否能證明為土地的所有權人或繼承人，若民眾在第一審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。