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浮覆地爭議／土開公司獵地 法界：看上容積移轉

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

查詢司法院裁判書系統，多起浮覆地訴訟原告雖是不同人，律師卻都是同一組人馬。據了解，原告都交給律師去主張，背後往往有土地開發公司運作痕跡可循，業界推測建商取得這些浮覆地所移轉出來的容積，才是主要目的。

水利法規定，水道治理計畫線或用地範圍線內的土地，得依法徵收；未徵收者，為防止水患，可限制使用。而河川區域內無法使用的私有土地，若位於都市計畫範圍內，經主管機關核定實施計畫，而尚未辦理徵收前，得準用都市計畫法第八十三條之一第二項所定辦法辦理容積移轉，確保土地所有權人的權益。至於移出去的容積，可轉賣變現。

法界人士認為，打訴訟確認堤防附近的土地所有權，看起來沒有什麼實質利益，若將土地交給土地開發公司，將未能使用到的容積移轉至其他地區建築使用，才有利可圖。

司法院 律師 都市計畫

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