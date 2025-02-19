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浮覆地爭議／浮覆地有賺頭 一坪3萬變10萬

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導
憲法法庭二○二三年憲判字第廿號之後，浮覆地爭訟情勢改變，對地主更有利，代書也積極居中奔走；圖為遍布社子島的土地開發廣告。記者曾原信／攝影
憲法法庭二○二三年憲判字第廿號之後，浮覆地爭訟情勢改變，對地主更有利，代書也積極居中奔走；圖為遍布社子島的土地開發廣告。記者曾原信／攝影

台北市士林區社子島開發帶動浮覆地商機，北市府統計，十年來有一百六十五件恢復土地所有權登記。有代書看準商機，主動聯絡地主協助取得產權、轉賣給建商，從中賺取服務費，直指「收購浮覆地是一種新式賺錢手法」，市價比一般建地低，重劃後按比率分回建地開發，可獲得更高利潤。

社子島位於基隆河及淡水河交會處，過去常淹水，土地本就不穩定，歷年社子島地籍圖都有變化，近年因為規畫開發，有固定的代書專門在處理浮覆地問題。

北市地政局說，曾被判決塗銷或恢復登記為土地所有權的浮覆地，二○一五年到去年共一百六十五件，多由所有權人提出土地產權證明，或由法院判決土地為申請人所有。

在地里長透露，浮覆地多是早期靠河地主持有，後來政府要開發土地，公告把土地還給地主，但許多原地主已過世，繼承人都不知持有土地；代書得知消息後，透過地政系統查詢地主，透過里長等方式聯繫，幫忙處理產權及過戶等相關問題，再轉賣給建商。

里長說，向法院證明產權要準備資料，流程繁瑣，多數持有人都會請代書幫忙，代書可從中抽取一至二成代辦費；隨著社子島要開發、土地價值愈來愈高，過去一坪只賣三萬元，現在有的已漲到約十萬元，利潤可觀，地方上多數浮覆地都已處理完，但還是有很多產權複雜浮覆地待整理。

建商說，買浮覆地是賺錢手法之一，由於土地蜿蜒、不平整，價格會低於一般行情，但如今社子島規畫開發，不管持有浮覆地、道路用地、一般建地等，土地重劃後都會按持有比率分配，拿回的都是一般建地，開發建案成本大幅降低，利潤就提高。

建商也表示，挑選浮覆地所需專業性也非常高，除要評估該地目是否有機會開發，若浮覆地退潮後仍被淹沒，或者可能成為「河中孤島」，就會是「無效浮覆地」，開發也無法分回建地。

北市府 社子島

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