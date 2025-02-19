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浮覆地爭議／浮覆地訴訟 憲判第20號成關鍵

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

李姓男子爭取「滄海桑田」土地所有權，相關案件過去都因最高法院的判例而告輸，但憲法法庭二○二三年憲判字第廿號「日治時期私有土地經土地總登記程序登記為國有案」判該判例違憲後，情勢改變。

此次台灣高等法院判決，與憲法法庭判決密切相關，憲判認定最高法院一九八一年台上字第三一一號民事判例，其中「系爭土地如尚未依吾國法令登記為被上訴人所有，而登記為國有後，迄今已經過十五年，被上訴人請求塗銷此項國有登記，上訴人既有時效完成拒絕給付之抗辯，被上訴人之請求，自屬無從准許」的規定，不符憲法第十五條保障人民財產權意旨，因此違憲。

該號憲判源於彰化男子石豊田主張，一九六二年政府辦理全國土地總清查，並於一九六五年間辦理土地總登記，但當時資訊貧瘠、人民受日本五十年統治而不識中文，祖父石羅等人所共有的土地，因權利意識不足而未辦理申報，土地被登記為國有。

石豊田主張土地非無主，也不能因已完成國有登記就說已喪失權利，況且登記為國有後，仍一直由他及同輩親人使用，請求法院判將土地移轉登記為石家人共同共有，但敗訴。

石豊田認為確定判決援引最高法院判例，限縮了民法相關適用，聲請解釋。石說，他不懂法律，也不懂各種法律邏輯，更不會文字遊戲，只知道先人依法繳納土地稅金，到頭來土地卻被國家拿走了，他要的不多，不過是回復祖先遺留的土地而已，國家將人民的財產據為己有且拒絕返還，是什麼樣的公平正義？他不懂也難以接受。

憲法法庭指出，土地登記本身僅具有推定權利歸屬的效力，不能作為認定權利取得或消滅的絕對依據，戰後政府在政權移轉後管理國土、推行不動產物權登記制度，是為了確認、整理及清查當時土地的地籍狀態與產權歸屬，並無變動不動產物權之意，人民仍為該土地真正所有人。

憲法法庭 最高法院 法律

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