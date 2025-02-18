救國團青年代表團應邀訪問日本自民黨，首日拜會日本自民黨幹事長森山裕等高層 促進台日青年交流

應日本自由民主黨（自民黨）邀請，救國團籌組「第27屆中華民國青年代表訪日團」，於2月17日展開為期五天的交流訪問。代表團由救國團主任葛永光率領一行十八位成員，首日即拜會日華議員懇談會會長古屋圭司、自民黨幹事長森山裕及組織運動本部長小淵優子等自民黨高層，雙方就台日青年交流、雙邊關係及未來合作進行深入討論。此次訪日行程獲得自民黨高規格熱情接待，展現台日友好情誼。

救國團葛永光主任率青年訪問團拜會日華議員懇談會會長古屋圭司全體合影。 圖／救國團提供

本屆訪日團除救國團各地區幹部外，亦邀請各界青年代表共同參與，包括南投縣立法委員游顥、桃園市立法委員牛煦庭、高雄市議員鍾易仲、基隆市產業發展處處長林鼎超等人，充分展現台灣社會多元價值。代表團期待透過此次訪問，深化台日兩國青年在公共事務、文化、國際合作等領域的交流，進一步深化台日青年間的互動與合作。

救國團與自民黨的青年交流可追溯至民國56年（1967年），雙方長年透過互訪與合作，建立深厚情誼。雖然COVID-19疫情曾使交流中斷數年，但彼此的信任與合作始終未曾間斷。今年，日本自民黨青年局再度邀請救國團籌組訪日團，延續這項深具意義的青年交流傳統。長期以來，自民黨訪台時也與救國團保持密切互動，雙方共同努力促進青年世代的交流，為台日關係注入年輕活力。

代表團首站拜會日華議員懇談會會長古屋圭司，雙方就區域情勢、青年參與公共事務等議題進行討論。葛永光表示：在世界自由民主聯盟服務期間，每年皆組團率各黨派立委訪日，日華懇談會皆會有30到40位議員出席會談，葛主任也曾邀古屋參加過123世界自由日活動，我與古屋會長已算是多年好友，感謝古屋會長長期推動台日交流，尤其曾促成故宮文物赴日展出，造成轟動，為雙方搭起堅實的橋樑。

救國團葛永光主任率青年訪問團拜會日華議員懇談會會長古屋圭司兩人合影。 圖／救國團提供

隨後，代表團拜會自民黨幹事長森山裕。森山幹事長表示：台灣是自由、民主、人權、法治的代表性國家，也是日本重要的夥伴與朋友。去年台灣赴日旅遊人數達600萬人次，台日之間亦有超過150座友好城市，這些地方政府的積極交流，正是台日友好關係的最佳象徵。此外，他也談及台積電於日本熊本設廠，強調雙方在半導體產業的緊密合作，促進經濟成長。同時，提及台灣海峽安全對日本及全球穩定的重要性，並強調日本將持續向國際社會傳達「台海安全至關重要」的立場。

救國團葛永光主任率青年訪問團拜會自民黨幹事長森山裕。 圖／救國團提供

對此，葛永光主任表示：救國團自經國先生時代便積極推動青年交流。前首相安倍晉三曾說過『台灣有事，就是日本有事』，葛主任近年訪日一直強調：希望「台灣無事，日本無事」，而台海和平是台灣政府和人民及大陸政府共同的責任，希望大家共同創造和平穩定的台海和平環境。葛主任也藉機建議森山裕幹事長鼓勵日本旅行社多組團到台灣旅遊訪問。

當日晚間，代表團受邀出席自民黨組織運動本部長小淵優子設宴款待。小淵部長表示：自民黨青年局與救國團的交流始於家父小淵惠三，多年來建立穩定的合作關係，希望這項傳統能長期維持。

自民黨組織運動本部長小淵優子宴會邀請青年訪問團一行並與葛永光主任合影。 圖／救國團提供

葛永光主任表示：小淵家族歷任皆與救國團建立了深厚的友誼。今晚席間有許多優秀的自民黨國會參眾議員與組織運動本部幹部，這正是台日青年領袖交流的寶貴機會。葛主任特別指出，女性參政是一個世界趨勢，如台灣曾選出女性總統，立法院女性立法委員比例已達41.6%，展現了女性在政治領域的重要性，葛主任希望，有一天日本出現第一位女性首相時，會是優秀的小淵優子議員。

此次訪日行程不僅促進台日青年間的深度對話，更進一步加強兩國在政治、經濟、文化等領域的互信與合作。透過這次交流，台日青年領袖將攜手為未來的雙邊合作奠定更加堅實的基礎，為台日友誼開創新的里程碑。