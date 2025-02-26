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經典賽／MLB官網火速報導中華隊過關 「還好讓人無法想像的事沒發生」

千坪公園首席 雙語名校薈萃「佳瑞知森」宜居優選

文／ 佳瑞知森 提供

航空城未來藍圖 打造亞太經貿樞紐
大園航空城計畫橫跨4,564公頃，為全台規模最大規模的國際級都市開發案，總投資規模突破5,000億元，致力於打造兼具產業競爭力與宜居品質的未來城市。此計畫精準鎖定六大關鍵產業—航空輔助服務、智慧車輛技術、國際物流運籌、生物科技創新、綠色能源發展及雲端運算應用，吸引眾多國際頂尖企業進駐，其中包括統一超商、星宇航空、大樹醫藥及中華貿易等產業龍頭，預計帶動約30萬個就業機會，推動台灣經濟向全球舞台邁進。

（空拍圖）：國門第一站，坐享航空城未來增值紅利。 圖／佳瑞知森 提供
（空拍圖）：國門第一站，坐享航空城未來增值紅利。 圖／佳瑞知森 提供

千坪公園第一排 舒心棟距視野
市心難得的高綠覆森活環境，公園內有生態水圳步道、運動廣場、茂密林蔭，擁抱大自然的靜謐舒適。晨間慢跑、午後散步，陪孩子們戶外遊戲，與家人共度悠閒時光，享受最優雅從容的生活節奏。入主「佳瑞知森」，未來下樓即享千坪兒三公園綠地，也可輕鬆散步至「大園體育園區」，規劃的設施包括溫水游泳池、體適能中心、綜合球場，並設有SPA、多功能韻律教室等，創造健康宜居的生活環境，享有更豐富的運動場域。

（兒三公園）：廣袤無垠綠意，匯聚美好淳萃森活。 圖／佳瑞知森 提供
（兒三公園）：廣袤無垠綠意，匯聚美好淳萃森活。 圖／佳瑞知森 提供

優質教育資源推升國際化視野
大園國中及未來的航科國小以頂尖師資與雙語教學聞名。桃園市教育局表示，航科國小用地於大園區客運園區文小二用地約2.58公頃，今年8月將正式成立籌備處，新校舍以24班進行規畫，預算8.26億，近期將辦理工程上網招標作業，期待有更大、更好的教學環境。大園國中則結合了雙語教學、國際教育、航太科學教育等各方面的發展，也是桃園唯一獲選為綠建築最高等級「鑽石級」標章認定的學校。為孩子築起更美好的未來，雙語文萃校園輕鬆步行即達，是孩子知識薈萃的殿堂，更是家長心中的理想育才園地。

（大園國中）：資優雙語多元教育，提升未來競爭力。 圖／佳瑞知森 提供
（大園國中）：資優雙語多元教育，提升未來競爭力。 圖／佳瑞知森 提供

適居格局＆精品建材 淬鍊上質好生活
講究居家生活質感，收藏精品完美格局。開窗遠眺綠意風景，室內採光通透明亮，客餐廳的櫃體增加收納空間，亦可展示心愛的收藏。客餐廳一體的空間，保留空間縱深，視覺寬敞，寬奢主臥圍塑放鬆的居家氛圍，有化妝台與化妝鏡，滿足女主人日常使用需求。精選頂級建材：日本TOTO精品衛浴、日本三協頂級氣密窗、德國太格降噪木地板、德國BWT淨水系統等。將空間妝點成質感輕奢宅，把生活變成無限增值的藝術品，住起來更加舒適，好享受！

（樣品屋圖）：實用機能設計，高坪效室內空間。 圖／佳瑞知森 提供
（樣品屋圖）：實用機能設計，高坪效室內空間。 圖／佳瑞知森 提供

【佳瑞知森】千坪公園首排｜景緻𝟮-𝟯房
兒三公園｜航科國小(預)、大園雙語國中
粉絲專頁：https://reurl.cc/86a2ry
接待會館：大園區航科路432號(大園國中對面)
建築代銷：圓石灘團隊-領航者廣告
官網預約：https://reurl.cc/p9eege

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