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環團：AI資料中心設立 應提供能源計畫

中央社／ 台北18日電

外界關心是否需要依賴核能來滿足台灣AI用電需求，台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯認為，當前最重要的是加快對AI用電需求的管理，並要求資料中心在設立時提供能源使用計畫。

台灣氣候行動網絡研究中心與綠色公民行動聯盟今天舉辦「氣候危機，核去核從？全球能源轉型下的核能爭議」論壇。

外界關心是否需要依賴核能來滿足AI用電需求，趙家緯表示，根據官方預測，2050年台灣的總發電量將增長至5700億度，在此情境下，若核能占比達30%，即需提供超過1700億度的電力。這將需要大規模延役既有機組、在現有廠址新建機組，甚至在主要工業區興建小型核能機組。

趙家緯認為，若台灣按照規劃完成光電與離岸風力發電建設，便能為Amazon亞馬遜、Google谷歌及Nvidia輝達等資料中心提供所需的全再生能源電力；他強調，當前最重要的是加快對AI用電需求的管理，並要求資料中心在設立時提供能源使用計畫，採取最佳能效設計，並履行再生能源承諾。

論壇並邀請長期撰寫「世界核能產業現狀報告」的國際學者、加拿大英屬哥倫比亞大學公共政策暨全球事務學院的拉瑪納博士（Dr. M.V. Ramana），分享長期對核能產業發展及技術風險的研究成果。

主辦單位於論壇後發布新聞稿表示，拉瑪納博士指出，即使小型模組化反應爐（SMR）和先進核能技術受到了許多期待，但建設成本與所需時間並不遜色於傳統大型反應爐，且因為規模較小，單位發電量反而產生更多核廢料。

拉瑪納博士指出，2024年底科技業者如微軟、亞馬遜、谷歌等簽署的SMR或核電的購電投資協定，但這些投資金額非常少，如果以實際蓋核電廠所需要的資金相比少之又少；他認為這些科技業者並不關心核電現在的問題，只是為了公關用途。

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