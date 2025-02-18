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因應淨零轉型 新制勞退16億美元啟動委外投資

中央社／ 台北18日電

因應全球淨零轉型趨勢，勞動部勞動基金運用局將永續發展理念納入投資決策，今天公告公開徵求新制勞退國外投資「全球氣候轉型被動股票型」受託機構，總委託金額16億美元。

勞動部勞動基金運用局今天發布新聞稿宣布，將辦理新制勞工退休基金114年度國外投資「全球氣候轉型被動股票型」委託經營公開徵求受託機構，這次預計擇優徵選4家受託機構，每家受託金額為4億美元，總委託金額共16億美元。

勞金局表示，這次委託採用MSCI World ClimateAction Index作為參考指標，該指數專注於衡量企業在氣候轉型方面的領先表現，並篩選各行業中排名前50%的企業，以確保行業均衡配置，進而捕捉更廣泛的轉型投資機會。

勞金局說，這次委託是透過被動型委任方式，期望以相對較低成本獲取國際股票市場報酬，同時分散投資風險及掌握綠色投資機遇，確保基金獲取長期穩健收益。

勞金局指出，這次委託以氣候轉型為核心主題，在確保基金獲取長期穩健收益的同時，期透過資本市場力量，發揮機構投資人的影響力，引導企業重視並落實永續發展，為全球永續發展帶來正向助力。

勞動部 報酬 永續

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