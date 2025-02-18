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性騷調查遺失檔案 監院促彰化地檢署及法務部檢討

中央社／ 台北18日電

監察院今天說，彰化地檢署前檢察官施教文涉性騷擾女同事並遭彈劾，但彰化地檢署處理此案時卻遺失行政調查卷證，導致未能留存足夠資料，使後續調查受限，函請彰化地檢署及法務部檢討改進。

監察院先前表示，施教文在彰化地檢署期間遭申訴4件性騷擾案，其中對甲女、乙女與A女性騷案成立，因此監察院去年通過彈劾施教文，移送懲戒法院。

監察院今天發布新聞稿表示，監委紀惠容、高涌誠繼續追查，發現彰化地檢署處理A女案的行政調查過程中，有口頭告誡，但卻發生沒有留下書面紀錄備查、行政調查卷證遺失等缺失；是因施教文承認曾就此事撰寫道歉書給A女，因此認定有性騷擾事實。

監委說，彰化地檢署應依法官法、法官法施行細則等規定辦理，卻未妥善保管相關檔案，導致後續調查受限，以及後續調查施教文涉入他案時，無法進行共同評價，不符合懲戒「違失行為一體性」意旨，彰化地檢署應確實檢討。

監委也表示，此類性別案件牽涉機關內部管理及司法人員評議，法務部應借鏡此案經驗，審慎研議評估這類檔案管理方式。

彰化 性騷擾 監察院

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