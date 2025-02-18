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布爾喬亞大展3月登台 巨型蜘蛛雕塑現身

中央社／ 台北18日電

已故法裔美國藝術家布爾喬亞（Louise Bourgeois）以巨型蜘蛛雕塑聞名，富邦美術館3月將引進曾締造20萬觀展人次的布爾喬亞大展，展出亮點就是2件巨型「蜘蛛」作品。

富邦美術館今天發布新聞稿表示，自布爾喬亞在2010年去世以來，她的聲譽日益增長，展覽遍布全球，包括美國、瑞士、英國、瑞典、德國、奧地利、澳洲、日本等國家，這次富邦美術館的展覽是布爾喬亞作品首次於台灣大規模展出。

布爾喬亞1911年生於法國巴黎，家中經營掛毯畫廊和修復工作室，20歲時長期生病的母親過世，原本潛心學習數學的她，因此打擊深受影響，轉而學習藝術。26歲時她與美國藝術史學者結婚，移居紐約，自此在美國發展並獲得藝術圈認可。

在長達70年的創作生涯中，布爾喬亞用多樣的媒材展現前衛創作形式，探索二元對立張力，如男性與女性、被動與主動、具象與抽象等。她的父親專橫風流，也影響她的童年，個人經歷在作品中轉化，成為引起觀者共鳴的普世象徵，曾獲法國文化部國家雕塑大獎、美國國家藝術獎章等重要獎項。

此次將登台的展覽「路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了」，在日本東京森美術館締造20萬觀展人次，將包含3大展區「第一章：不要遺棄我」、「第二章：剛從地獄回來」及「第三章：天空的修復」，呈現她70年創作生涯中60多件作品，包括裝置、雕塑等，更有她鮮為人知的早期繪畫。

「路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了」展覽自3月15日至6月30日展出，地點在富邦美術館。

美國 美術館

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