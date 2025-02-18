環境部攜手民間成立淨零大聯盟 為ESG尋求解方

環境部今天宣布淨零綠生活大聯盟正式成立，未來若聯盟中企業有ESG策略需求，即可透過聯盟尋求解方；截至今年2月8日，企業、機關、學校、團體共1萬4766家完成響應。

環境部今天舉辦「淨零綠生活大聯盟成立大會暨論壇」，透過各項措施打造綠生活工作環境，實質導入「生活轉型」，進而帶動員工養成綠色行為的習慣。

根據第3期溫室氣體階段管制目標草案，2030年國家溫室氣體淨排放量目標較2005年減少28%加減2個百分點。

環境部長彭啓明表示，將持續透過導入多元積極措施，加大加速減碳力道，加強深度節能高碳排產業轉型，壓低電力需求，希望2035年低於3500億度；電力排放係數逐年下降，目標為2030年每度電0.319公斤二氧化碳當量、2032年0.294公斤、2035年0.241公斤。

彭啓明說，很多年輕朋友想做綠色產品，但沒有通路，未來想將在地農產品、淨零創意能有企業參與，環境部會協助媒合，讓這些想法、產品能融入企業的生態系中。

環境部說明，透過成立大聯盟，希望傳遞低碳生活知識，並落實減低碳行為，若企業有ESG策略需求，也可以從資訊平台尋求解方。

環境部進一步說明，聯盟會設置諮詢小組7人至10人，由環境部及聯盟會員代表指派（聘），諮詢小組每6個月開會1次為原則，進行淨零綠生活推動諮詢事宜及協調整合會員意見，促進資源整合及交流。

環境部指出，如綠色辦公設計5大指標、含35項措施，包含節省能資源、源頭減量、綠色採購、環境綠美化、宣導倡議等。截至今年2月8日，企業、機關、學校、團體共1萬4766家完成響應。

環境部舉例，A公司大樓電梯設置「電能回收」系統，可減少30%用電，1部電梯1年約可省下1萬度電；D銀行加強各服務據點無紙化政策推動，2022年共省下約2億9575萬張紙，若以每張印刷紙0.085毫米的厚度計算，省下的紙張換算約可疊成逾49座101大樓高，減少達1892噸碳。