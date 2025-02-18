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中小學國際交流媒合平台正名TPSF 符海外用字習慣

中央社／ 台北18日電

教育部今天表示，已將中小學國際交流夥伴媒合平台「國際交流櫥窗」的英文名，改為更接近海外用字習慣，提升國際交流媒合成功率。

教育部今天發布新聞稿，「國際交流櫥窗」是為推廣中小學國際教育，促進台灣與國際學校間的合作交流，當初英文界面直接翻譯為International ExchangeWindow（IEW）。

教育部表示，考量國外搜尋國際交流學校時的慣用關鍵字習慣，已更新為Taiwan Partner SchoolFinder（TPSF），協助國外學校能於短時間內，透過更直觀的名稱找到適合的台灣學校洽談。

此外，平台也有多項功能優化，包括新增提示文字，提醒學校定期檢視並更新自身媒合需求。這次特別新增「自動提醒」功能，將於每週二自動向尚未回應的學校發送訊息，持續追蹤到對方接收訊息並回應意願為止。相關資訊可參考中小學國際教育全球資訊網。

小學 教育部

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