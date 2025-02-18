PAR表演藝術雜誌轉型數位 版面資料庫功能上線
PAR表演藝術雜誌2024年起進行數位轉型，官網推出數位全閱覽版面資料庫，將1992年試刊號至2024年第360期所有雜誌版面數位化，以電子書形式呈現，便於讀者閱覽。
PAR表演藝術雜誌轉型數位，雜誌雙月刊改版為不定期發行年度特刊，而後轉為側重經營官方網站的數位媒體至今。
根據PAR表演藝術雜誌發布的新聞資料，2024年相關數據成績表現亮眼，其中電子報訂戶累計1萬8500位，官網年度入站人次超過110萬次，瀏覽量突破2500萬次。
響應兩廳院永續政策，PAR表演藝術雜誌官網推出數位全閱覽版面資料庫，將1992年試刊號至2024年第360期所有雜誌版面數位化，以電子書形式呈現，提供付費讀者於站內閱覽，並推出個人及團體等多種付費閱覽方案，服務不同讀者需求。
PAR表演藝術雜誌總編輯黎家齊表示，官網未來也將推出數位全閱覽的表演藝術年鑑資料庫，收錄1995至2024年所有表藝年鑑，一樣是電子書於站內閱覽形式呈現，以更便捷的方式提供讀者閱覽。
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