文策院設南部營運中心 擴大與高市府合資合製投資影視產業

文化內容策進院今天在高雄成立南部營運中心，宣布將合製更多影視作品，並在高雄打造國際級影視後製中心。文策院和高雄市府所屬「高雄人」電影計畫，1年預計合資砸3500萬元，透過投資影視行銷高雄影視產業，3年多來合作10部以上。

文策院和高雄人合作的長片2部已殺青，「真新的一天」已在去年上映，口碑不錯，也斬獲國際影展大獎，至於「命中註定那頭鵝」將在今年3月14日情人節上映，男主角是劇集「影后」裡飾演的流氓爆紅的詹懷雲。

陳其邁笑稱，他現在也是電影公司老闆，高雄人電影投資計畫與文策院的作品，在國際上獲得肯定，屢屢獲得大獎獎，票房也不錯，高雄是海港城市，從過去商品的進出口現今數位文化內容，如大港海納百川，高雄對創新、別具匠心影視產業接受度也高。

陳其邁說，近年文策院在高雄TTXC活動，吸引許多國際買家、不同業界人士來到高雄，共同體驗台灣文化及數位內容產業，高雄堅實產業基礎和豐富樣態，成為重要的軟實力，透過這次簽署與文策院成為最佳夥伴，為文化內容，以及各方面產業、人才尋找最好機會。

文策院董事長蔡嘉駿指出，文策院成立南部營運中心打破地域限制，更順暢地合作加快影視、科技等產業資源共享和媒合，盼透過南部營運中心與高市府合作，發揮一加一大於二效果，加速高雄文化內容產業發展。蔡嘉駿提到，過去3年多來與高市府合作10部電影，未來希望可以1年就合製10部。