快訊

台中西區平房暗夜火警 火勢延燒鄰宅 幸住戶已脫困

台北霧茫茫...東北風挾帶PM2.5影響 環保局：空品達紅色等級

文策院設南部營運中心 擴大與高市府合資合製投資影視產業

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
文化內容策進院今天在高雄成立南部營運中心。記者郭韋綺／攝影
文化內容策進院今天在高雄成立南部營運中心。記者郭韋綺／攝影

文化內容策進院今天在高雄成立南部營運中心，宣布將合製更多影視作品，並在高雄打造國際級影視後製中心。文策院和高雄市府所屬「高雄人」電影計畫，1年預計合資砸3500萬元，透過投資影視行銷高雄影視產業，3年多來合作10部以上。

文策院和高雄人合作的長片2部已殺青，「真新的一天」已在去年上映，口碑不錯，也斬獲國際影展大獎，至於「命中註定那頭鵝」將在今年3月14日情人節上映，男主角是劇集「影后」裡飾演的流氓爆紅的詹懷雲。

陳其邁笑稱，他現在也是電影公司老闆，高雄人電影投資計畫與文策院的作品，在國際上獲得肯定，屢屢獲得大獎獎，票房也不錯，高雄是海港城市，從過去商品的進出口現今數位文化內容，如大港海納百川，高雄對創新、別具匠心影視產業接受度也高。

陳其邁說，近年文策院在高雄TTXC活動，吸引許多國際買家、不同業界人士來到高雄，共同體驗台灣文化及數位內容產業，高雄堅實產業基礎和豐富樣態，成為重要的軟實力，透過這次簽署與文策院成為最佳夥伴，為文化內容，以及各方面產業、人才尋找最好機會。

文策院董事長蔡嘉駿指出，文策院成立南部營運中心打破地域限制，更順暢地合作加快影視、科技等產業資源共享和媒合，盼透過南部營運中心與高市府合作，發揮一加一大於二效果，加速高雄文化內容產業發展。蔡嘉駿提到，過去3年多來與高市府合作10部電影，未來希望可以1年就合製10部。

文化局長王文翠說，高雄擁有豐富影視、展演、設計與音樂資源，此次與文策院簽署合作意向書，將透過文化ESG媒合引薦、文化科技資源加乘及影視後製資源整合推廣等合作項目，為在地文化內容產業創造更多發展機會，透過文策院的資源挹注與專業支持，深化文化創意、影視內容、數位科技及ESG永續發展等領域的布局，讓高雄成為台灣文創產業的重要基地。

高雄市長陳其邁（左）與文化內容策進院董事長蔡嘉駿（右）簽署合作意向書。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁（左）與文化內容策進院董事長蔡嘉駿（右）簽署合作意向書。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁（左）與文化內容策進院董事長蔡嘉駿（右）簽署合作意向書。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁（左）與文化內容策進院董事長蔡嘉駿（右）簽署合作意向書。記者郭韋綺／攝影

影視 文策院 電影

延伸閱讀

高市府與文策院簽署MOU 推動南部文創發展

青年局長辭官摻一腳 民進黨左楠區議員競爭激烈、 陳其邁這樣說

張以理卸任青年局長 陳其邁肯定任內努力

陳其邁小內閣又一人請辭 「點子王」青年局長張以理明天卸任

相關新聞

文策院設南部營運中心 擴大與高市府合資合製投資影視產業

文化內容策進院今天在高雄成立南部營運中心，宣布將合製更多影視作品，並在高雄打造國際級影視後製中心。文策院和高雄市府所屬「...

柯文哲父親逝世 高虹安悼念柯爸：為我加油打氣，沏茶陪伴大家

民眾黨黨主席柯文哲父親柯承發今天早上病逝台大醫院新竹分院，前新竹市長高虹安晚間在臉書上悼念，回憶起每每到柯爸柯媽家時，柯...

柯文哲父親病逝「長子長孫都不在」 由「他」捧牌位移靈私人會館

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發「柯爸」，今天早上病逝於新竹台大分院，享耆壽94歲，家屬柯媽何瑞英和柯文哲的妹妹柯美蘭、弟弟...

柯文哲半夜才探視…見不到父親最後一面 他用這4字總結

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發過世，民眾黨中央委員江和樹說，柯文哲連爸爸最後一面都看不到，這就是賴清德想要的「抄家滅族」，...

柯父病逝…陳佩琪抵殯儀館 未回應是否替柯文哲申請外出

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，柯爸柯承發今天病逝，柯文哲妻子陳佩琪今天下午4時許抵達竹市殯葬管理所，媒體詢問...

ETF分割首例 0050一張有望低於4萬元

台灣最具代表性的ETF-元大台灣50（0050）目前一張（1000股）交易價格約為新台幣20萬元，元大投信已在17日下午對外公告，將進行0050的分割，並將為此在4月24日召開受益人大會，並以4月24日為轉換基準日；據了解，元大投信這次對0050的分割，將以接近當初發行價36.98元的每股40元作為目標價，來決定屆時的分割倍數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。