柯文哲父親逝世 高虹安悼念柯爸：為我加油打氣，沏茶陪伴大家

民眾黨黨主席柯文哲父親柯承發今天早上病逝台大醫院新竹分院，前新竹市長高虹安晚間在臉書上悼念，回憶起每每到柯爸柯媽家時，柯爸簡短為她加油打氣後，「會沏上一壺東方美人好茶，讓我們可以和柯媽天南地北抬槓，用靜靜陪伴，顯現他的體貼和溫暖。」

高虹安今天晚上10點在臉書上發文，她表示，「柯爸柯承發先生，永遠離開我們了。」

高虹安指出，在新竹，柯爸任教數十載，孕育許多新竹子弟成長，常常有人跟她提起柯爸是他敬重的恩師。

在家中，相對柯媽的外向活潑，柯爸則是默默守護他親愛的家人，是那麼厚實而堅定的存在。

她記得，每每到柯爸柯媽家時，柯爸簡短為她加油打氣後，會沏上一壺東方美人好茶，「讓我們可以和柯媽天南地北抬槓，用靜靜陪伴，顯現他的體貼和溫暖。」

她表示，很多的痛與不捨，化為祝福，願柯爸於另一個世界安然自在，也希望柯媽和家人們節哀珍重。