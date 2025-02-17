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長子、長孫都不在…柯文哲父親病逝 由「他」捧牌位移靈私人會館

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柯文哲父親病逝「長子長孫都不在」 由「他」捧牌位移靈私人會館

聯合報／ 記者許正宏郭政芬／新竹即時報導
晚間6點40分柯宇謙雙手捧著牌位，移靈到私人殯葬會館，家屬低調、未發一語。記者許正宏／攝影
晚間6點40分柯宇謙雙手捧著牌位，移靈到私人殯葬會館，家屬低調、未發一語。記者許正宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發「柯爸」，今天早上病逝於新竹台大分院，享耆壽94歲，家屬柯媽何瑞英和柯文哲的妹妹柯美蘭、弟弟柯宇謙、柯文哲妻子陳佩琪今到竹市殯儀館為以佛事助念，由於柯文哲人在台北看守所、無法出席，晚間6點45分由柯宇謙雙手捧著牌位，移靈到私人殯葬會館，家屬低調、未發一語。

照習俗，持招魂幡和捧牌位的的應該是長子或長孫，但柯文哲仍羈押中，柯文哲兒子也不在，因此由柯弟柯宇謙捧著柯爸牌位，移靈至私人會館。

柯爸今天病逝於新竹台大分院，等不到柯文哲出看守所，柯媽和柯美蘭、柯宇謙都到竹市殯儀館，陳佩琪今天下午4時許抵達竹市殯葬管理所，媒體詢問「是否為柯文哲申請外出」，陳佩琪不發一語，隨後由現場人員陪同走至遺體處理室內的悲傷輔導室為柯爸助念。

師姐們以佛事助念到下午5點半，家屬送柯爸遺體到冰櫃後，晚間6點多，現場人員打開遺體處理室的大門，柯媽的神情哀戚，在他人的攙扶下，緩緩上車、坐在後排的前方。柯美蘭和陳佩琪則低頭坐上車子後排的後方，最後由柯宇謙雙手捧著父親的牌位，坐在柯媽的身旁，晚間移靈到私人殯葬會館，並將設立靈堂。

據了解，下午柯媽得知消息後痛哭，進出遺體處理室時一度邊走邊哭，下午跟著佛法助念後數小時後，加上柯美蘭和陳佩琪分別從台北趕回來新竹協助處理，情緒已經稍微平穩。

柯家人希望能低調辦理喪事，因此這次並沒有在新竹市殯儀館設置靈堂，改以設在私人的生命會館，讓家屬可安心在此送柯爸最後一程。目前柯承發的告別式雖然訂於3月2日在竹市殯儀館景行廳，外傳柯媽希望能低調、不辦告別式，柯美蘭僅表示「不太清楚，都是媽媽做的決定。」

晚間6點40分柯宇謙雙手捧著牌位，柯媽何瑞英坐在旁邊。記者許正宏／攝影
晚間6點40分柯宇謙雙手捧著牌位，柯媽何瑞英坐在旁邊。記者許正宏／攝影
陳佩琪今天下午4時許抵達竹市殯葬管理所，晚間六點45分與家人一起移靈到私人殯葬會館。記者許正宏／攝影
陳佩琪今天下午4時許抵達竹市殯葬管理所，晚間六點45分與家人一起移靈到私人殯葬會館。記者許正宏／攝影
家屬柯媽何瑞英和柯文哲的妹妹柯美蘭、弟弟柯宇謙、柯文哲妻子陳佩琪今到竹市殯儀館為以佛事助念。記者許正宏／攝影
家屬柯媽何瑞英和柯文哲的妹妹柯美蘭、弟弟柯宇謙、柯文哲妻子陳佩琪今到竹市殯儀館為以佛事助念。記者許正宏／攝影
家屬柯媽何瑞英和柯文哲的妹妹柯美蘭、弟弟柯宇謙、柯文哲妻子陳佩琪今到竹市殯儀館為以佛事助念。記者許正宏／攝影
家屬柯媽何瑞英和柯文哲的妹妹柯美蘭、弟弟柯宇謙、柯文哲妻子陳佩琪今到竹市殯儀館為以佛事助念。記者許正宏／攝影
柯媽得知消息後痛哭，進出遺體處理室時一度邊走邊哭，下午跟著佛法助念後數小時後，情緒已經稍微平穩。記者許正宏／攝影
柯媽得知消息後痛哭，進出遺體處理室時一度邊走邊哭，下午跟著佛法助念後數小時後，情緒已經稍微平穩。記者許正宏／攝影

新竹 柯文哲 柯美蘭 殯儀館 殯葬管理 民眾黨 遺體 陳佩琪

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