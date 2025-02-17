快訊

柯爸逝世享耆壽94歲 醫推測「半年無效醫療」是為了等柯文哲出看守所

外資敲進247億 ！竟買超「這檔」逾4萬張 還大買台積電、鴻海

認有羈押必要！陳怡君涉詐百萬交保 士檢今提起抗告

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲半夜才探視…見不到父親最後一面 他用這4字總結

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發過世，民眾黨中央委員江和樹說，柯文哲連爸爸最後一面都看不到，這就是賴清德想要的「抄家滅族」。圖／江和樹提供
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發過世，民眾黨中央委員江和樹說，柯文哲連爸爸最後一面都看不到，這就是賴清德想要的「抄家滅族」。圖／江和樹提供

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發過世，民眾黨中央委員江和樹說，柯文哲連爸爸最後一面都看不到，這就是賴清德想要的「抄家滅族」，柯文哲的阿公也是因為228受到傷害，柯文哲只是希望追求台灣民主自由，才成立台灣民眾黨，而且參選總統，今天他如果沒有要選總統會發生這些事情嗎？因為他影響到了別人。

他說，柯承發是因為氣在心裡，認為自己的兒子沒有做錯，因為生氣而住了院，而柯文哲竟連父親生病了想回來探視，居然還弄到半夜（才成行），有必要弄成這樣嗎？

江和樹說，盡孝道本來就是一個做兒子應該擁有的，但是他連這個權利都沒有了，這就是你們民進黨要的嗎？他說，大家都有父母，不要這樣子。他呼籲支持者，此時此刻要冷靜，不要去打擾家屬，給他們一個空間。因為家屬現在是非常混亂。

他感嘆，政治為什麼會弄成這樣呢？如果真的再有一次，柯文哲主席還會這樣選擇嗎？他做醫生不是很好嗎？江和樹說，柯文哲是為了台灣的民主，才選擇這條路的。他相信，只要柯文哲不放棄，所有的支持者永遠都會和他站在一起，也會更加堅強，希望柯爸爸一路好走、一路平安，這也是對他們最好的支持，不要去打擾他們。

台灣民眾黨 柯文哲

延伸閱讀

柯父病逝…陳佩琪抵殯儀館 未回應是否替柯文哲申請外出

柯爸病逝等不到柯文哲出看守所 徐巧芯：藍白共同改革司法

人物側寫／「228失去父親，我不要再失去兒子」 柯爸曾反對柯文哲從政

影／柯文哲父親逝世…柯媽悲赴殯儀館 神情哀慟「邊走邊掉淚」

相關新聞

影／柯文哲父親逝世…柯媽悲赴殯儀館 神情哀慟「邊走邊掉淚」

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發，4個月內遭院方三度發出命危通知。今柯爸病逝於新竹台大分院，享耆壽94歲，等不到柯文哲出看守...

柯爸逝世享耆壽94歲 醫推測「半年無效醫療」是為了等柯文哲

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發在今（17）日上午8時40分，於新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲。而柯文哲在前（15）日接獲醫院通知後，離開台北看守所，在戒護陪同下前往醫院。對此，胸腔科醫師蘇一峰指出，從柯爸爸這類病人的療程來看「這半年多是很辛苦的無效醫療，看起來是為了等待柯文哲出看守所」。

柯父離世 蔡壁如盼法官讓柯文哲隨侍在側

民眾黨前主席柯文哲之父今天去世，民眾黨前立委蔡壁如表示，她今天第一時間接到消息，柯爸所有病痛都已放下，她盼法官讓柯前主席...

柯文哲半夜才探視…見不到父親最後一面 他用這4字總結

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發過世，民眾黨中央委員江和樹說，柯文哲連爸爸最後一面都看不到，這就是賴清德想要的「抄家滅族」，...

柯父病逝…陳佩琪抵殯儀館 未回應是否替柯文哲申請外出

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，柯爸柯承發今天病逝，柯文哲妻子陳佩琪今天下午4時許抵達竹市殯葬管理所，媒體詢問...

ETF分割首例 0050一張有望低於4萬元

台灣最具代表性的ETF-元大台灣50（0050）目前一張（1000股）交易價格約為新台幣20萬元，元大投信已在17日下午對外公告，將進行0050的分割，並將為此在4月24日召開受益人大會，並以4月24日為轉換基準日；據了解，元大投信這次對0050的分割，將以接近當初發行價36.98元的每股40元作為目標價，來決定屆時的分割倍數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。