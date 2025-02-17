柯文哲半夜才探視…見不到父親最後一面 他用這4字總結

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發過世，民眾黨中央委員江和樹說，柯文哲連爸爸最後一面都看不到，這就是賴清德想要的「抄家滅族」，柯文哲的阿公也是因為228受到傷害，柯文哲只是希望追求台灣民主自由，才成立台灣民眾黨，而且參選總統，今天他如果沒有要選總統會發生這些事情嗎？因為他影響到了別人。

他說，柯承發是因為氣在心裡，認為自己的兒子沒有做錯，因為生氣而住了院，而柯文哲竟連父親生病了想回來探視，居然還弄到半夜（才成行），有必要弄成這樣嗎？

江和樹說，盡孝道本來就是一個做兒子應該擁有的，但是他連這個權利都沒有了，這就是你們民進黨要的嗎？他說，大家都有父母，不要這樣子。他呼籲支持者，此時此刻要冷靜，不要去打擾家屬，給他們一個空間。因為家屬現在是非常混亂。

他感嘆，政治為什麼會弄成這樣呢？如果真的再有一次，柯文哲主席還會這樣選擇嗎？他做醫生不是很好嗎？江和樹說，柯文哲是為了台灣的民主，才選擇這條路的。他相信，只要柯文哲不放棄，所有的支持者永遠都會和他站在一起，也會更加堅強，希望柯爸爸一路好走、一路平安，這也是對他們最好的支持，不要去打擾他們。