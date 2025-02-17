柯父病逝…陳佩琪抵殯儀館 未回應是否替柯文哲申請外出

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，柯爸柯承發今天病逝，柯文哲妻子陳佩琪今天下午4時許抵達竹市殯葬管理所，媒體詢問「是否為柯文哲申請外出」，陳佩琪不發一語，隨後入內。

柯承發今天上午病逝於台大醫院新竹分院，享壽94歲，稍早柯媽何瑞英在看護攙扶下現身殯儀館，數度落淚神情哀傷，另有民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、民政處長施淑婷與柯文哲妹妹柯美蘭皆到場，下午4時許，柯文哲妻子陳佩琪抵達。

記者詢問，是否為柯文哲申請外出，陳佩琪未有發言，隨後由現場人員陪同走至遺體處理室內的悲傷輔導室進行助念儀式。

依據殯葬管理所官網指出，柯承發告別儀式擬在3月2日在景行廳舉行，使用時間為當天的上午7時至上午11時。