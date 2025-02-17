柯文哲父親病逝藍議員悼念 透露夫妻情深「柯爸眼神只有柯媽」

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發今天清晨新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲，國民黨北市議員鍾沛君也在臉書發文悼念，並透露柯爸雖然在鏡頭寡言，但每當在柯媽面前「眼神都是柯媽」，更常陪伴柯媽北上錄影，兩人感情相當深厚。

鍾沛君回憶曾在節目中訪談柯爸、柯媽幾次，相較柯媽不管面對誰都能聊上幾句，柯爸大多時候總是靜靜的臉上笑容淺淺的，大概是鏡頭前最寡言的柯家人，「好幾次，眾人聊得熱絡但沒聽見柯爸聲音，我特別望向他，以為他沒跟上話題或是在想別的事，才發現他雖沒說話，但眼神彼端，終點都是柯媽。」

鍾沛君說，兩位老人家北上除為了柯各種公開行程，有時也為了和牽手作伴，好幾次文山年度茶筍節只有夫妻倆上陣，一樣被民眾圍著拍照，而她最後一次看到柯爸，則是在她的節目，陪著柯媽上來台北錄影。