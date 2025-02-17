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柯爸病逝等不到柯文哲出看守所 徐巧芯：藍白共同改革司法

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲父親今病逝，不少政治人物都表達哀悼，國民黨立委徐巧芯稍早也於臉書發出一張2019年的合照，表達哀悼及改革司法的決心。圖／徐巧芯提供
民眾黨前主席柯文哲父親今病逝，不少政治人物都表達哀悼，國民黨立委徐巧芯稍早也於臉書發出一張2019年的合照，表達哀悼及改革司法的決心。圖／徐巧芯提供

民眾黨前主席柯文哲父親今病逝，不少政治人物都表達哀悼。國民黨立委徐巧芯發文，表示因松山慈惠堂與柯文哲父母有過數面之緣，今得知柯爸離世令人不捨，雖享高壽卻等不到柯文哲離開看守所，請柯家人節哀，她會與民眾黨共同改革現行沒人性的司法，讓司法恢復成人民心中的正義之地。

柯文哲父親今天上午8點多在新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲。柯文哲父親先前多次傳出病危消息，2月15號柯爸再度傳出病情惡化，柯文哲也在昨天凌晨緊急趕往新竹探視。柯媽媽先前則透露，醫生已經發出病危通知書，柯爸已經沒辦法進食。

民眾黨主席黃國昌表示，柯文哲從政後得罪當道，無法送父親最後一段路，希望大家將心比心，充分給予家屬隱私，民眾黨也會給予最大的支持，作為柯家人最大的後盾。國民黨主席朱立倫也深表哀悼，並表示，希望柯文哲以及其家人節哀珍重。

徐巧芯稍早也於臉書發出一張2019年的合照，她指出，因為松山慈惠堂，與柯爸爸、柯媽媽有過數面之緣。柯媽媽熱情活潑，柯爸爸寡言嫻靜，彼此扶持，是她心中的神仙眷侶。今得知柯爸爸離世的消息，心有不捨，雖享高壽，卻等不到兒子離開看守所；病重時也只有短短的探視，令人遺憾。

徐巧芯表示，請柯文哲、柯媽媽、柯家人們以及柯文哲妻子陳佩琪節哀，現行司法那些沒有人性的惡質操作，請相他們會與民眾黨結合力量，共同改革，讓司法恢復成那個人民心中的正義之地。該貼文末段也標註「心存善念盡力而為」。

司法 徐巧芯 柯文哲 民眾黨

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