人物側寫／「228失去父親，我不要再失去兒子」 柯爸曾反對柯文哲從政

民眾黨前主席 柯文哲 父親柯承發今早病逝，盼不到柯文哲走出看守所。8年前適逢228事件七十周年，聯合報採訪團隊曾前往柯文哲的新竹老家專訪柯爸，身為228受害者家屬，柯爸生前曾極力反對柯文哲從政，因為不希望孩子再受像自己父親一樣的苦。事隔多年，柯文哲如今身陷囹圄，竟步入柯爸最擔心的局面，柯文哲一定感慨萬千。

柯文哲祖父柯世元在1947年228事件剛發生時，因將外省籍校長和同事帶到家裡保護，卻遭人告密而被軍隊抓走，拘禁近1個月並遭毆打，返家後臥床3年多，最後在1950年，以54歲壯年之齡病逝。

即使事隔約70年，228陰影仍揮之不去，柯爸、柯媽當年專訪時仍多次泣不成聲、老淚縱橫，柯爸從樓上拿出一疊陳年發黃的老照片，兩位老人家幾乎是一邊流淚、一邊受訪，那些塵封已久的故事雖然年代久遠，往事卻歷歷在目，心情難以平復。

問起父親柯世元在228的遭遇，柯承發指著照片中英姿煥發的父親說，他父親當時是很優秀的國小老師，父親被抓時，他只是初中的年紀，他苦笑著說，「我今年84歲了，已經比父親多活了30年了」；父親在228的遭遇，讓他一生只想平平凡凡過日子，只想讓孩子受最好的教育。柯媽何瑞英則哽咽說，228讓很多家庭非常痛苦，她每次參加228紀念活動都會哭，想起來很可憐，希望以後不再發生這樣的事。

柯爸、柯媽就跟許多人的老爸爸、老媽媽，和藹親切，媽媽話多一些、爸爸木訥一些；柯爸有點重聽，兩人每次聯袂現身，總是由柯媽擔任發言人，柯爸則默默陪在身旁，成為最穩定的支持者。那次專訪，柯爸應該是印象中講最多話的一次，專訪大約2個小時，結束後時值午餐時間，兩個老人家又殷勤招呼記者留下來用餐，柯爸忙著要整理餐桌，柯媽還不忘抱怨兩句，碎念柯文哲很少回來吃飯，還叮嚀記者有路過新竹就來家裡吃飯。

柯文哲和柯爸這對父子，就像兩個相反模子打造出來的產品，柯文哲的古怪機靈、伶牙利齒，柯爸就是不苟言笑、沉默寡言，兩人是截然相反的特質。專訪柯文哲時要隨時接哽，因為他一脫口而出常成新聞標題，專訪柯爸則要不斷鋪哽，以防聊到一半冷場。柯爸雖然不擅言詞，但老父親對於兒子的關心早已溢於言表。

柯文哲2014年參選台北市長前曾召開家庭會議，柯爸當時明確表示，他看過父親歷經228事件的那些苦難，「希望我的孩子不要再跟老爸一樣受那樣的苦」，他不贊成柯文哲出來參選，告誡千萬不要強出頭。最後事與願違，柯文哲曾表示，他當了50多年孝順的兒子，「只有那一次我沒有聽爸爸的話」。

柯文哲出版的「白色的力量」當中有一段父子對話，柯承發曾告訴柯文哲，「228失去父親，我不要以後再失去兒子了」，當時柯文哲說，「沒這麼嚴重啦，現在21世紀了」，但柯承發仍擔心的說，「那為什麼你會被調查局調查，被監察院彈劾？」