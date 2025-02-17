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影／柯文哲父親逝世…柯媽悲赴殯儀館 神情哀慟「邊走邊掉淚」
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發，4個月內遭院方三度發出命危通知。今柯爸病逝於新竹台大分院，享耆壽94歲，等不到柯文哲出看守所。柯媽何瑞英和柯文哲的妹妹柯美蘭、弟弟柯宇謙等今天下午在竹市殯儀館為柯爸以佛事助念，柯媽在他人的攙扶下，神情哀戚，邊走邊掉淚。
柯承發已高齡94歲，先前因騎單車摔車後便住進醫院一病不起，住院後檢查出罹癌，經過開刀後，但由於年事已高，依舊未見好轉，柯文哲因人在台北看守所，過程中多次赴醫院探視父親，柯媽也曾透露柯文哲前往探視父親一直哭泣。
「柯媽」何瑞英連月來守在病榻照顧丈夫，不捨丈夫離世，今天中午後與柯文哲的妹妹柯美蘭、弟弟柯宇謙一起在新竹市殯儀館悲傷輔導室為柯爸以佛事助念，師姐師兄們也到場協助，預計助念將到下午5點。下午三點多柯媽在他人的攙扶下出來上廁所，她步伐緩慢、神情哀慟，邊走邊哭泣，讓一旁的民眾也相當不捨。
柯家原訂將於3月2日上午在新竹市殯儀館舉辦告別式，不過傳出柯媽希望能低調送別柯爸，傾向不舉辦告別式。對此，媒體今天詢問柯美蘭此事，她回應尊重柯媽意見，「不太清楚，都是媽媽做的決定。」隨後快步進到殯儀館。
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