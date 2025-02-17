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柯爸逝世享耆壽94歲 醫推測「半年無效醫療」是為了等柯文哲

聯合新聞網／ 綜合報導
2018年柯文哲出席於北門廣場的競選活動，時任北市長柯文哲（左二）、夫人陳佩琪（左一）、柯爸柯承發（右二）與柯媽何瑞英（右一）出席催票。記者林伯東／攝影
2018年柯文哲出席於北門廣場的競選活動，時任北市長柯文哲（左二）、夫人陳佩琪（左一）、柯爸柯承發（右二）與柯媽何瑞英（右一）出席催票。記者林伯東／攝影

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發在今（17）日上午8時40分，於新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲。而柯文哲在前（15）日接獲醫院通知後，離開台北看守所，在戒護陪同下前往醫院。對此，胸腔科醫師蘇一峰指出，從柯爸爸這類病人的療程來看「這半年多是很辛苦的無效醫療，看起來是為了等待柯文哲出看守所」。

柯文哲在去年父親節曾提及，柯爸這兩年健康狀況較差，重聽變得嚴重，走路沒拿拐杖就跌倒，還是堅持騎腳踏車，結果摔傷後檢查才發現罹癌。據傳，柯爸在15日病情再度惡化，柯文哲家人也向台北看守所遞交「病危通知書」，柯文哲在昨凌晨前往台大醫院探視30分鐘，成了父子的最後一面。

對此，醫師蘇一峰發文指出「傳出柯文哲爸爸過世，辛苦了！」以過去的經驗，腫瘤出現肺部積水治療，如果沒有標靶等藥物可以使用，預後都不是太好，一般就是撐三個月到半年就差不多。他直言，其實回頭看柯爸這半年多是很辛苦的無效醫療，「看起來是為了等待柯文哲出看守所，不然應該之前就放手了。」貼文底下也有網友回應，「難過到不知道要說什麼」、「柯爸一路好走」、「享耆壽94歲，R.I.P.」。

據了解，柯文哲胞妹柯美蘭透露，因為柯文哲1月仍然被羈押禁見，1月22日發出病危通知時，柯文哲即申請戒護探視，柯文哲在當晚20時40分抵達新竹台大醫院，由7名法警戒護前往探視。柯美蘭指出「她跟柯文哲各抱著父親的一隻手」，柯文哲捨不得放下，警衛則是不斷在旁邊說30分鐘只剩下5分鐘、1分鐘，時間到了就要走了。

柯家人2月15日晚間19時再次向台北看守所遞交病危通知書，柯文哲於昨日凌晨離開土城看守所，凌晨2時左右探視父親，而今早傳出柯爸病逝消息。

柯文哲 柯美蘭 蘇一峰

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