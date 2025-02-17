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柯文哲父親柯承發享身後事 黃國昌：盡全力提供協助
民眾黨稍早發布聲明表示，柯承發已經在今天早晨辭世，享耆壽94歲，民眾黨在取得家屬同意後，代為感謝社會各界的關心與慰問，對於柯爸離世表達最沉痛的哀悼與不捨，希望他不再受身體病痛之苦，安心離去。
黃國昌中午接受網路節目「中午來開匯」專訪，談及柯承發撒手人寰享耆壽94歲，他說早上在黨部聽到不幸消息，所有同仁心裡都非常難過，自己跟柯爸也有幾面之緣，「從戰前到戰後，歷經台灣歷史最不堪的過往，非常堅毅地教育下一代，身著白袍救人無數。」
黃國昌說，柯文哲選擇從政得罪當道，無法送父親走最後一段路，在柯家人最難過的時刻，希望大家將心比心，能夠尊重家屬隱私，而民眾黨也會給予最大的支持，全黨上下都會作為他們最堅強的後盾。
黃國昌會後受訪時表示，自己同樣身為人子，完全能夠理解傷痛的心情，包括柯文哲的母親何瑞英、妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭等人，相信她們都非常辛苦，柯承發見證台灣歷史的發展，後來也栽培出非常優秀的子女，不僅身著白袍救人無數，同時對台灣也做出很多重要貢獻。
黃國昌說，柯文哲被賴政府關押在台北看守所，現在無法真正陪伴在父親身邊，相信所有支持者與台灣善良純樸的民眾，大家都會覺得非常不捨。
黃國昌也說，他得知消息後馬上聯絡陳佩琪與柯美蘭，清楚轉達民眾黨所有立委、中央黨部同仁的哀悼之意，民眾黨會作為家屬最堅強的後盾，有任何需要也都會盡全力協助。
黃國昌表示，有關接下來後事的進行，首要原則就是尊重柯家人，民眾黨會完全配合家屬，後續還有很多工作要進行，希望大家尊重家屬隱私。
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