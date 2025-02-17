影／柯文哲父親病逝 「柯媽」何瑞英哀慟現身殯儀館

民眾黨黨主席柯文哲父親柯承發今天早上病逝台大醫院新竹分院，大體已經移往新竹市立殯儀館。「柯媽」何瑞英連月來守在病榻照顧丈夫，不捨丈夫離世，今天中午在看護的攙扶下現身殯儀館，神情哀戚。民眾黨新竹黨部表示，將全力協助家屬處理。

柯承發今天早上病逝新竹台大，享耆壽94歲，遺體已經移往新竹市立殯儀館。民眾黨多名黨公職都到場協助處理後事，包括民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、民政處長施淑婷都趕赴殯儀館，邱臣遠也到遺體處理室，但停留一陣子後未受訪，匆匆離去。

柯文哲母親何瑞英與柯文哲弟弟柯宇謙等人也陸續趕抵新竹市立殯儀館，柯媽也趕來殯儀館見丈夫最後一面。何瑞英與丈夫感情深厚，不捨丈夫先走一步，相當難過不捨，神情哀戚。