228受難者家屬 柯承發昔反對柯文哲從政「不願兒受苦」

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發因罹癌，數度病危，今天早上病逝台大醫院新竹分院，享耆壽94歲。柯承發是228事件受難者的家屬，曾在柯文哲投入台北市長選舉前受訪說不希望孩子再受自己父親一樣的苦，「不贊成孩子出來選」。但柯文哲仍堅定從政，如今因京華城等案身陷囹圄，柯承發則在兒子收押期間病逝，讓人不勝唏噓。

柯承發過去在小學當老師，與妻子何瑞英育有2子1女，柯文哲是柯家長子。柯文哲多年來，時常陪同父母出席228事件追思活動，即便柯文哲近年卸任台北市長，前年與去年也都陪著柯承發到新竹市參加228追思音樂會，向當時的受難者獻花追悼。

柯承發2015年參訪二二八紀念館時，曾談及身為228事件受難者家屬的心情，他說，自己父親當時在小學當老師，在228事件開始之初，父親還把學校裡的外省同事一起帶到家中保護，沒想到清鄉工作開始之後，他父親就被抓去，雖然沒被槍斃，但是返家後就一病不起，病了好幾年就過世。並回憶父親是公正的好老師，讓人懷念。